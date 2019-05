mšv, Novinky

Leatherman, který je vědcem zaměřujícím se na pobřežní oblasti, nehodnotí jen na základě svých vlastních poznatků a dojmů, ale využívá data americké vládní Agentury pro ochranu životního prostředí, například pro zhodnocení kvality vody. Všechna místa ze seznamu také osobně navštívil. V posledních několika letech navíc vyzdvihuje pláže, kde je zakázáno kouření, což je běžná praxe právě na havajském ostrově Oahu, kde se nachází vítězná Kailua Beach.

Na ní pochválil jemný písek, samozřejmě čistotu, ale i relativní klid. Místní se jen obávají, aby pláž nyní neoblehly davy. „Tohle místo má pro mě zvláštní kouzlo, protože ho s rodinou navštěvujeme už celá léta,“ tvrdí Baden Marquez, který vyrostl v městečku Kailua. „Myslím, že výhodou je, že slunce vychází přímo za našimi zády, což poskytuje stín v nejparnější části dne,“ pochvaluje si další z místních Jacob Paet.

Dvojité vítězství



Dr. Beach se snaží nalézat stále nové a nové pláže, dlouhých 25 let se proto do výběru nemohla dostat jedna pláž dvakrát. Leatherman se ovšem rozhodl pro jakýsi výroční reset a Kailua se stala druhou nejlepší americkou pláží už podruhé, poprvé to bylo v roce 1998. Podle vědce je cílem žebříčku ocenit pláže, které jsou skutečně kvalitní, a kde se dbá na soulad přírody a člověka. Na srdci mu totiž jakožto výzkumníkovi leží zdravé životní prostředí.

V žebříčku je celkem 10 pláží, kolem Kailua Beach to jsou dále Ocracoke Beach v Severní Karolíně, Grayton Beach na Floridě, Coopers Beach ve státu New York, Duke Kahanamoku Beach opět na Havaji nebo Coast Guard Beach v Massachusetts.