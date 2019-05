Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Frýdlant se pyšní titulem nejstaršího hradního muzea ve střední Evropě. Pro veřejnost jej poprvé zpřístupnili už v roce 1801 tehdejší vlastníci, rod Clam-Gallasů.

Samotná historie hradu sahá až do první poloviny 13. století, kdy byl na mohutné čedičové skále postaven rodem Ronovců. Už v roce 1278 však přešel do vlastnictví rodu Birbrštejnů, kteří se podíleli na významném rozšíření hradního areálu. Když poté rod v 16. století vymřel, přešlo vlastnictví hradu do rukou Redernů, kteří se postupně vrhli na rozšíření a přestavbu dosavadního hradu na reprezentativní renesanční palác.

Hrad Frýdlant byl postaven na čedičové skále.

FOTO: Novinky

„První zmínka o Frýdlantě je z roku 1278, najdeme tu tedy zbytky gotiky, ale spíš někde v podzemí než v samotném interiéru. Jinak je to především renesance na hradě i zámku,“ řekla Novinkám kastelánka Jana Pavlíková.

Hrad krátce vlastnil i mocný Albrecht z Valdštejna, po jeho smrti v roce 1634 pak připadl rodině Gallasů, od roku 1759 Clam-Gallasům. Do rukou státu přešel hrad na základě dekretů v roce 1945.

Unikátní dýmky i zbrojnice



Návštěvníci mohou kromě klasické prohlídky hradu a zámku, která zahrnuje i unikátní expozici dýmek, nahlédnout také do zbrojnice hradu, kde se nachází zbraně z období od 12. století až do 1. světové války. Speciálně dětem je pak věnovaná interaktivní prohlídka. Ta přibližuje běžný život na hradě.

Zámecká kuchyně je srdcem celého komplexu. Dodnes se tu vaří.

FOTO: Novinky

„Na konci prohlídky vždycky skončíte v kuchyni. To je takové srdce zámku, protože jíst se musí vždycky a v každé době. Naše kuchyň je do dnešního dne funkční, dodnes tu vaříme i pečeme,“ prozradila kastelánka s tím, že někdy dostanou ochutnat i návštěvníci.