Denisa Doležalová, Právo

„Bude to další lákadlo na této vodní nádrži pro turisty. Loď, která má maximální rychlost 13 kilometrů za hodinu, pojme až 45 lidí a posádku. V podpalubí lze převážet až 10 jízdních kol. Věřím, že bude plavba po Slezské Hartě pro všechny návštěvníky nezapomenutelným zážitkem,“ zkonstatoval moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Dodal, že elektroloď, která dostala dle ankety jméno Harta, je dalším krokem kraje a obcí k zatraktivnění Slezské Harty.

Tato přehrada patří mezi 10 největších v České republice. Kromě rekreace se využívá také jako zdroj užitkové vody a nachází se v ochranném pásmu. Proto se zde nesmí používat lodě se spalovacími motory. Výjimku dostala malá loď Santa Maria pro 10 návštěvníků, kterou také podporuje kraj.

„Na loď si rodiny mohou vzít i kočárek, a to za poplatek 20 korun. Lidé určitě ocení i to, že plout mohou i se svým psem. Během plavby je k dispozici lodní bufet, bezbariérová toaleta a vyhlídková i zakrytá paluba,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Krkoška (ANO).

Ceny lístků se různí



Svůj domovský přístav má loď Harta v Leskovci nad Moravicí, kde si v tamním infocentru lidé také mohou zakoupit lístky. Ceny palubních lístků se liší podle toho, zda si člověk vybere okružní nebo vyhlídkovou plavbu. Ta vyhlídková vyjde dospělého na 190 korun, děti do 15 let zaplatí 150 korun. Okružní plavba stojí od 60 do 260 korun v závislosti na délce plutí.

Novou elektrickou loď bude provozovat svazek obcí Mikroregion Slezská Harta. Provozní náklady kraj odhaduje na zhruba milion korun ročně. Loď popluje z Leskovce se zastávkami Razová, Mezina, Nová Pláň a Roudno zase zpět do Leskovce nad Moravicí. Kraj chce u přehrady realizovat i další projekty jako například cyklostezky. Již letos se u mola elektrolodi otevře sociální zázemí pro turisty.