mšv, Novinky

Začátkem května spustili na ostrově kampaň nazvanou Elba No Rain neboli žádný déšť na Elbě. V té je turistům slíbeno, že pokud bude v den jejich návštěvy pršet více než dvě hodiny v kuse, dostanou zpět peníze za ubytování v hotelu, respektive za jednu noc.

Má to samozřejmě pár drobných háčků. Nabídka platí do konce května a pak od 15. září do 31. října. Nárok mohou turisté uplatnit jen v případě, že prší dvě hodiny v kuse mezi desátou ranní a osmou večerní, a v refundaci není zahrnuta částka za snídani ani večeři.

Vytrvalých dešťů je málo



Do iniciativy jsou zapojeny všechny lokální hotely, některé už něco podobného nabízely v minulém roce. O refundaci je nicméně možné žádat pouze jednou a letos nárok ještě nikdo neuplatnil.

Na ostrově je totiž poměrně stabilní počasí. Silný vítr mraky obvykle posune dál dřív, než stihne začít pršet. A i když se déšť ostrovu úplně nevyhýbá, málokdy je vytrvalý. „Za posledních pět let v dubnu a květnu jsme tu měli jen dva dny, kdy pršelo více než dvě hodiny v kuse,“ uvedl šéf místní turistické asociace Claudio Della Lucia.

Ostrov Elba je znám zejména proto, že na něm strávil devět měsíců v exilu Napoleon Bonaparte.