Závady na strojích B-737 řady MAX jsou zodpovědné za dvě letecké katastrofy a od poloviny března nesmějí tato letadla vzlétnout. Jak dlouho tento stav potrvá, to si nikdo ani netroufá odhadnout. Je málo pravděpodobné, že odstranění závady, následné zkoušky a opravy všech již vyrobených a zákazníkům dodaných letadel se stihnou do léta, do vrcholu sezony dovolených.

Třetina flotily vypadne

Společnost Smartwings Group, která je monopolním českým charterovým dopravcem, musela odstavit sedm boeingů řady MAX a nemůže zřejmě počítat ani s dalšími devíti, které měla do léta převzít. Výpadek šestnácti letadel, což je podle zveřejněných údajů třetina charterové kapacity společnosti, by tak mohla cesty na dovolenou postihnout.

Mluvčí společnosti Vladimíra Dufková již dříve řekla, že společnost sníží objem přepravy o osm procent a bude optimalizovat letové plány, aby výpadek zmírnila. I tak ale přijatá opatření stojí společnost podle Dufkové několik milionů korun denně.

Lze předpokládat, že už dnes jsou letové plány vypracovány velmi efektivně a jejich optimalizace nebude snadná. Navíc hrozí, že zpoždění, technický problém nebo jiná nepředvídaná událost vyvolá dominovou reakci dalších zpoždění. Bývalo tomu tak i v předešlých sezonách, kdy tlak nebyl zdaleka tak velký.

Problémy v Ostravě i v Pardubicích

Podle informací z letiště v ostravském Mošnově zruší Smartwings 124 letů, které měly být v létě vypraveny, což je 30 procent všech plánovaných charterů. Jedná se především o lety do Egypta, bulharské Varny a na řecký ostrov Kos.

Podobně je na tom letiště v Pardubicích, kde hrozí, že bude podstatně omezen veškerý provoz. V tomto případě jde o chartery Smartwings do Burgasu, na Krétu a Rhodos a do turecké Antalye.

Pardubický výpadek hodlá nahradit CK Fischer, která slibuje, že na zrušené lety zajistí náhradní dopravce. Cestovky zatím obecně slibují, že v případě změny odletového místa (z Prahy nebo z Brna místo z Ostravy či z Pardubic) dopravu cestujících zajistí nebo jim náklady na dopravu zčásti uhradí. Pro ilustraci, jen v případě ostravského letiště by to při 124 zrušených letech znamenalo 23 400 lidí a k jejich převozu by bylo zapotřebí nějakých 470 autobusů.

Jak přepočítat 16 letadel

Co by to pro naše letní cestování znamenalo, kdyby společnosti Smartwings počátkem července skutečně chybělo 16 letadel?

Obvyklá konfigurace letadel řady MAX je 189 cestujících a předpokládejme, že poletí plná. Každé vykoná za den dva lety (většina z nich pravděpodobně více). To by znamenalo, že jen během července a srpna nebudou v letadlech při skromném odhadu místa pro 363 000 lidí, což je více, než kolik jich za celý rok vycestuje na dovolenou do Řecka.

Chybějící letadla si samozřejmě lze pronajmout, ale to v sezonní špičce dělají mnozí, takže pronájem není zrovna levný.

Zájezdy víceméně beze změny

Přese všechny negativní prognózy se Češi uzemnění boeingů ale víceméně obávat nemusejí, alespoň podle oslovených cestovních kanceláří, které stihly zajistit většinu odletů — mimo jiné i s náhradními dopravci, aby uzemnění letadel na klienty dopadlo co nejméně.

„Přesto se nedokážeme některým úpravám v letovém řádu zcela vyhnout. Situace se dotýká několika letů z moravských letišť. Klientům nabízíme změnu termínu zájezdu, v malé míře i změnu odletového letiště na Prahu,“ uvedl marketingový ředitel CK EXIM tours Petr Kostka.

O své dovolené se nemusí bávat ani většina zákazníků CK Alexandria, kde jednání dopadla obdobě. Ke změně musí dojít pouze v několika málo případech. „Všechny naše lety z Prahy, Ostravy a Brna jsou aktuálně potvrzené beze změn původního plánu. Jedinou výjimkou je let z Prahy na 11/12 dní na Santorini. Dochází také ke zrušení našich letů z Pardubic na Krétu, Rhodos a do turecké Antalye,“ řekl marketingový ředitel Petr Šatný. Dotčení zákazníci jsou cestovní kanceláří kontaktováni s alternativami.

Klientů CK Fischer, kteří aktuálně nakupují last minute zájezdy, se situace nemá dotknout vůbec. Podle mluvčího cestovní kanceláře Jana Bezděka se situaci podařilo vyřešit. „U všech zájezdů, které teď nabízíme, máme potvrzené smlouvy s konkrétními leteckými společnostmi. Klienti se tedy nemusejí obávat, že by byla jejich dovolená ohrožená,“ sdělil Bezděk.

Žádné výraznější problémy nezaznamenala ani CK Neckermann, s jedinou výjimkou na lince Praha - Dubaj. „Tuto linku však operu hned několik leteckých dopravců, a proto jsme nezaznamenali výraznější problémy při přepravě. Naši klienti se tedy nemusejí ničeho obávat,“ doplnila tisková mluvčí Jana Hájíčková.