Z Londýna do San Franciska za tři minuty. Pilot natočil časosběrné video letu

Zajímalo vás někdy, jaký výhled mají z kokpitu letadla piloti? Dave Wallsworth, pilot British Airways, natočil při cestě z londýnského Heathrow do San Franciska časosběrné video a jedenáctihodinový let se mu tak podařilo smrsknout do necelých 3,5 minuty.