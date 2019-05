Taťána Marenčíková (Svatý Mořic), Novinky

Hlavní devizou horského městečka je totiž atmosféra tvořená ideálním mixem všeho, co činí dovolenou v této destinaci tím, za co stojí vybrat volno a utratit větší než malé množství peněz.

Nejlepší hotely

Ti nejbohatší samozřejmě vyžadují ty nejlepší služby. A ve Svatém Mořici se jich turistům dostane měrou více než vrchovatou. Kulm Hotel, Carlton, Kempinski, Suvretta House nebo snad nejznámější alpský hotel Badrutt’s Palace, to jsou pětihvězdičková útočiště těch nejmovitějších turistů.

Luxusní hotely jsou jedním z lákadel horského letoviska.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Historické nákupní pohlednice stojí za poslání. A světe, div se, do Prahy dorazí během jediného pracovního dne.

FOTO: Novinky

I spořivější cestovatelé s krosnou na zádech zde ale najdou značné množství kvalitních a cenově dostupnějších hostelů. A o atmosféru hvězdných vyhlídek a odlesků stříbra ve svitu svíček se přesto nemusí zcela ochudit. Většina zmíněných hotelů disponuje načančanými lobby přístupnými pro turisty, kde si můžete dát čaj či třeba i něco ostřejšího. Nasajete genius loci a vaše peněženka vám za tento kompromis bude vděčná. Jedná se navíc o ideální moment k napsání jedné z krásných historických pohlednic, dostupných v místním knihkupectví. Vaše blízké jistě potěší více než dnes obligátní „esemeska”.

Kouzlo jezera

V zimě se na něm bruslí, hraje pólo či konají dostihy, v létě se v něm koupe, rybaří nebo projíždí na loďkách či paddleboardech. V mezidobí prostě krášlí okolí a vybízí k procházkám po jeho břehu.

Jezero zamrzá od prosince do května.

FOTO: Novinky

Kombinace vysokých horských vrcholů, zelených lesů a čistých jezer prostě funguje a láká do Švýcarska miliony návštěvníků ročně.

Bobová dráha

S trochou nadsázky zde můžete chytit to nejadrenalinovější taxi vůbec. Lze se tu totiž svézt nejstarší bobovou dráhou na světě.

S profesionály, kteří to všechno „oddřou za vás”, si to prosvištíte rychlostí 130 km/h. Během 75 sekund trvající jízdy vás čeká přetížení 4,5G, což dozajista není pro slabé povahy. Jedná se ale nepochybně o životní a prý i naprosto bezpečný zážitek.

Ořechový dort a další chutné hříchy

Engadinský ořechový dort je ve Švýcarsku pojmem. Generace pekařů a cukrářů v oblasti si hýčkají rodinné recepty na vyhlášenou sladkost a soupeří o přízeň mlsounů. Pod vypečenou krustičkou kulatého dortíku různých velikostí se ukrývá lákavá náplň z karamelu a ořechů.

Engadinský ořechový dort a jeho modernější čokoládová variata

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Asi nejvyhlášenějším místem, kde jej v Mořici můžete ochutnat, je Confiserie Hauser ve stejnojmenném půvabném hotelu na jednom z hlavních náměstí. Dalšími gastronomickými tipy ve zdejší restauraci jsou sýrové fondue a samozřejmě tradiční bramborové rösti servírované buď se zdejší sušenou šunkou, nebo uzeným lososem. A v Mořici samozřejmě můžete sehnat i kvalitní kaviár.

Galerie a lázně



Nejen skvělými službami jako ubytováním a gastronomií či sporty živ je člověk. V Mořici najdete vzhledem k jeho rozloze a pouze pěti tisícům stálých obyvatel překvapivé množství muzeí a uměleckých galerií. Vévodí jim Segantiniho muzeum, věnované práci významného alpského malíře.

Segantiniho tvorba je místním uměleckým klenotem.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Jedná se o nejkomplexnější sbírku jeho děl na světě. Architektonicky zajímavá budova s výhledem na město i jezero prochází do prosince 2019 rekonstrukcí, ale Segantiniho díla můžete do té doby spatřit v důstojných prostorách Fora Paracelsus u místních lázní. A při té příležitosti ochutnat výjimečně dobrý minerální pramen sv. Mauricia, datující se do doby bronzové, který se nachází v téže budově.

Oblíbené jsou i Engadinské muzeum, dům filozofa Nietzscheho, dům malířky Mili Weberové a jednu ze dvou světových poboček tu má i Galerie Vita Schnabela, bývalého partnera herečky Demi Moorové.

Tajný klub

Představte si klub tak exkluzivní, že se do něj nedostanete jen díky penězům. Musíte být členem, nebo se s některým z nich seznámit a získat od něj pozvání. Přesně tak funguje The Dracula Club v Golfovém klubu svatého Mořice.

Klub je v sezoně otevřen od jedenácté hodiny večerní a samozřejmě v něm platí další pravidla. Mimo dobrých mravů a distingovaného vystupování třeba striktní zákaz fotografování nebo pořizování videí, vstup až od 21 let a elegantní dress code, který je přísnější pro muže. Jak už to tak bývá, existuje jedna výjimka v pravidlech, kdy do klubu mohou zavítat i „obyčejní smrtelníci“.

Každoročně se zde v létě koná hudební jazzový festival, kdy je klub s platnou vstupenkou přístupný široké veřejnosti. Letos máte možnost od 4. července do 4. srpna.

Nejlépe zásobený whisky bar

Drákulovi dělá ve Svatém Mořici společnost ďábel, co se barové scény týče. Devil’s place, tedy Ďáblovo místo je barem s nejvíce lahvemi whisky na světě. V baru nad jezerem v hotelu Waldhaus am See nedaleko nádraží najdete 2500 druhů nápoje destilovaného z obilnin a otevřen je 365 dnů v roce.

Bar s nejvíce lahvemi whisky na světě nabízí příjemně intimní atmosféru.

FOTO: Taťána Marenčíková

Bar, zapsaný v Guinnessově knize rekordů, nabízí dram (panáka) již od zhruba 150 korun, horní cenová hranice pak samozřejmě stoupá k závratným výšinám.

Luxusní nákupy

Hlavní nákupní třída v Mořici, ač méně rozlehlá, se proslulostí rovná Fifth Avenue v New Yorku, Rodeo Drive v Los Angeles či Pařížské v Praze. Seženete zde jen ty nejlepší a nejdražší značky.

Nákupní třída ve Svatém Mořici zaujme nejen výlohami.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Bonusem pro méně movitého turistu je skutečnost, že obchody často sídlí v historických domech postavených mnoho století nazad. Stojí tak za zhlédnutí nejen díky nablýskaným produktům ve výlohách, ale i architektuře samotné.

Vyhlídkovým vlakem na zmrzlinu i dál

Ve Švýcarsku mají jeden z nejdokonalejších systémů veřejné dopravy na světě. Svatým Mořicem projíždí podle mnohých nejkrásnější vyhlídková vlaková trasa vůbec - Berninská trať. Na nejvýše položené železniční trati brázdící Alpy vás čeká 55 tunelů a 196 mostů.

Bernina Expressem se můžete pohodlně svézt po trati zapsané díky své kráse na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO až do severoitalského Tirana. Zde je přestávka tak akorát na oběd a skvělou italskou zmrzlinu a poté můžete vyrazit buď čelem vzad zpět do Mořice, Churu či Landquartu, nebo pokračovat autobusem italským venkovem až do švýcarského Lugana.

Glacier Express obrazně projíždí několika ročními obdobími.

FOTO: Novinky

V zasněžených kulisách dělá zastávku čistě kvůli focení.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Další lákavou trasou, která se z Mořice nabízí, je Glacier Express (Ledovcový expres), známý jako nejpomalejší rychlík na světě. Zhruba osmihodinová panoramatická cesta do dalšího luxusního střediska - Zermattu vás proveze přes zasněžené vrcholky hor, rozkvetlé louky i nad divokými řekami. Nejen Češi zde poznají, že jízda vlakem může být nejen příjemným, ale i opravdu luxusním zážitkem.