mšv, Novinky

Do ukončení voleb 23. května se ve vesnicích a městečkách konají nejrůznější akce. Toho využívá společnost Akshar Travels, která svoje prohlídky specializuje právě na zážitky spojené s politikou. „Když jsou volby, je to tu jako festival. Lidé a politické strany pořádají nejrůznější události, večírky nebo průvody, aby se podpořily vize,“ řekl CNN zakladatel společnosti Maniš Šarma. „Energie a zapojení do dění je obrovské, je to v naší povaze,“ dodává.

Před 22 lety, když Šarma svoji společnost zakládal, nabízel turistům služby, jako pomoc s vízy a podobně. V průběhu let byl ale čas se rozvinout a expandovat. Inspirován obdobnými prohlídkami v Mexiku se Šarma rozhodl zaměřit na tematiku voleb a politiky. „V roce 2012 jsme zaregistrovali relativně úspěch, tak jsme se rozhodli využít daného potenciálu o dva roky později během parlamentních voleb,“ tvrdí s tím, že kolem 5200 turistů si objednalo prohlídky.

Seznámení s místními i kulturou



„Zjistili jsme, že spoustu lidí zajímá indická demokracie a celé procesy s ní související, nejde jim ale jen o samotný systém, chtějí i něco zažít. Je to pro ně příležitost, jak prozkoumat Indii z jiného úhlu,“ dodává Šarma. Podle něj jsou zájemci většinou výzkumníci, univerzitní studenti, milovníci historie nebo novináři z celého světa, zejména ze Spojených států amerických, Velké Británie či Japonska. „Volby jsou velký a složitý proces, každá země má trochu jinou kulturu, tradice a pravidla,“ uvedl Sharma.

Turisté, kteří se o politický systém zajímají, mají přitom množství možností, jak zemi poznat. Mohou navštívit malé vesnice, potkávat se s místními, nebo i povečeřet s předsedy politických stran, aby se skutečně dostali na kloub tomu, jak indická demokracie funguje. Při prohlídkách ale samozřejmě nejde jen o politiku — turisté prozkoumají i různé přírodní krásy a památky, aby získali na Indii komplexnější pohled.

Podle Šarmy je populární program nazvaný Gándhího Gudžarát, kde se turisté vydají po stopách duchovního vůdce z jeho rodného Pórbandaru do hlavního města státu Ahmadábádu. „Rádi do itineráře zahrnujeme mnoho kulturních zážitků nebo památky. Cestovatelé díky tomu pochopí naše tradice a kultury. Tímhle způsobem mohou být i menší vesnice propojeny se světem,“ myslí si Sharma.