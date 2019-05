mšv, Novinky

Sedm divů světa je seznam pozoruhodných starověkých staveb, které se nacházely v oblasti Středozemního moře a na Středním východě. Jediným dodnes dochovaným je Chufuova pyramida v Gíze, která je zároveň i tím nejstarším. Ostatní stavby byly většinou zničeny živelnými pohromami, jako třeba zemětřesením nebo požárem. Dodnes se nicméně přesně neví, kdo seznam sestavil, vyskytoval se navíc v několika obměnách, jelikož pozoruhodných staveb ve starověku vzniklo poměrně hodně.

Mezi ustálených sedm divů světa nicméně kromě pyramidy patří také Rhodský kolos, Visuté zahrady Semiramidiny, Diova socha v Olympii, Artemidin chrám v Efesu, Maják na ostrově Faru u Alexandrie a Mauzoleum v Halikarnassu.

Pocta řeckým bohům



Rhodský kolos býval nejvyšší sochou starověku, vypodobňoval řeckého boha Hélia, který měl podle legendy ostrov Rhodos stvořit jako nejkrásnější ze všech v Egejském moři. Podle některých verzí stála socha přímo v přístavu s rozkročenýma nohama, pod nimiž proplouvaly lodě. Podle jiné verze stál kolos na kopci ve městě.

Visuté zahrady Semiramidiny v Babylóně obestírají obdobné dohady a mnoho se o nich neví. Údajně je nechala postavit královna Semiramis, historici si ovšem nejsou jisti, zda vůbec někdy existovaly. Tvrdí se ovšem, že byly zahrady zavlažovány prameny vody, která stékala po hradbách a kropila tak všechny rostliny.

Diovu sochu v Olympii vybudovali Řekové jako poctu vládci božského panteonu. Měla konkurovat sochám v Athénách. O stovky let později byla přemístěna do Konstantinopole, kde ji údajně zničil požár.

Řekové si připsali také další ze sedmi klasických divů světa, a to Artemidin chrám v Efesu — jak už název napovídá, byl zasvěcen bohyni lovu a divočiny. Dodnes z něj přetrvalo jen opravdu málo, chrám byl totiž podpálen jistým Herostratem z Efesu, který se chtěl tímto činem pouze zapsat do historie. A to se mu vlastně povedlo.

Maják býval nejvyšší stavbou



Maják na ostrově Faru u egyptského města Alexandrie byl ve své době vůbec nejvyšší stavbou světa. O jeho podobě se mnoho neví, protože se nedochovaly žádné konkrétní popisy, vyjma jeho znázornění na starých mincích. Maják, který měl demonstrovat velikost Alexandrie, někdejšího centra vědění, byl nejspíš zničen sérií zemětřesení.

Monumentální Mausólovu hrobku neboli Mausoleum v Halikarnassu nechal vybudovat perský satrapa (správce oblasti) Mausólos se svou ženou Artemísií. Ani jeden se ovšem dokončení neměl dožít. Stavitelé v práci pokračovali i po jejich smrti, protože tušili, že se bude jednat o skutečně pozoruhodnou stavbu. A měli vlastně pravdu, jelikož se dostala na seznam sedmi divů světa.

Dnes existuje také seznam novodobých sedmi divů světa, který byl symbolicky ustanoven 7. července 2007. Mezi nimi jsou mayská pyramida Chichén Itzá, socha Krista Spasitele v Rio de Janeiru, Velká čínská zeď, Machu Picchu, jordánské skalní město Petra, římské Koloseum nebo Tádž Mahal.