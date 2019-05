mšv, Novinky

Množství pasažérů prý mířilo na Maltu kvůli hudebnímu festivalu, jednalo se z velké části o mladé lidi. Reportér RTÉ Kieran Dineen uvedl, že na akci letělo až 150 lidí ze 180, kteří seděli v letadle. Během cesty se někteří opili a událo se několik šarvátek. Jednoho muže museli prý další dva držet na podlaze značnou část cesty, aby ho udrželi pod kontrolou. „Lítaly facky. Byl to docela děsivý zážitek, obzvláště pro ty lidi, které nějaký taneční festival vůbec nezajímal,“ uvedl Dineen.

Že se začne schylovat k problémům, bylo prý jasné ještě před odletem, kdy někteří cestující nedbali pokynů posádky, a ještě stevardům ukazovali vulgární gesta. Jakmile letadlo vzlétlo, začala se prý po palubě rozléhat taneční muzika, a poté, co dosáhlo standardní letové hladiny, spustil se skutečný frmol.

Alkohol se dál prodával



Skupinky lidí se začaly shromažďovat na obou koncích letadla u toalet – to kvůli tomu, že se tam zrovna nacházely vozíky napěchované alkoholem. Podle Dineena jeden muž procházel uličkou s velkou lahví vodky a nabízel ji ostatním. Posádka měla situaci řešit velmi pomalu a laxně. „Měl jsem pocit, že vlastně ani nemohou nic moc udělat, jen požádali, aby se ztišila hudba. Ale nevšiml jsem si, že by někdo z posádky odmítl prodávat alkohol, a to i přesto, že bylo očividné, jak jsou někteří lidé už opilí,“ dodal reportér.

Zhruba v polovině cesty se stevardi pokoušeli zasáhnout výrazněji, ale bylo už příliš pozdě. Společnost Ryanair v prohlášení uvedla, že si posádka na lince z Dublinu na Maltu vyžádala policejní asistenci u přistání kvůli několika rušivým pasažérům. Letoun přistál zcela bez problémů a policie si cestující odvedla. „Nebudeme tolerovat chování, které by mohlo narušit komfort nebo bezpečí našich klientů, posádky nebo samotného letadla. Celou záležitostí se teď zabývá lokální policie,“ dodaly aerolinky.