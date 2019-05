Kam o víkendu s dětmi: Vyrazte mezi dinosaury nebo kovboje

O prvním květnovém víkendu se budete moci s dětmi ponořit do nejrůznějších historických epoch. Vyrazit můžete do středověku za rytíři, a to například do Prahy, Karlových Varů nebo na hrad Svojanov. Seznámit se můžete i s dinosaury a vyzkoušet si práci paleontologa. Nebo vyrazte na Divoký západ mezi kovboje.