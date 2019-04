mšv, Novinky

Když pasažéři vystoupili v Portu z letadla, byli ujištěni, že mohou znovu nastoupit, jakmile stroj natankuje palivo. Pak měli podle původních plánů pokračovat do svojí destinace, tedy do Lisabonu. O několik hodin později se ale cestující dozvěděli, že letadlo odletělo bez nich a místo toho budou muset do cíle dojet autobusem.

„Dorazili jsme na letiště asi po druhé hodině odpolední a až do půl páté jsme seděli, než nám někdo sdělil, že naše letadlo odletělo do Lisabonu bez nás,“ řekl jeden z pasažérů Frazer Rendell listu The Sun. „Všichni byli v šoku, že letadlo zmizelo bez nás. Později jsme nasedli do autobusu a odjeli do Lisabonu,“ dodal.

Cesta z Porta do hlavního města může zabrat i více než tři hodiny, v porovnání s ní trvá let asi 45 minut. Společnost easyJet, která let odbavovala, serveru Independent sdělila, že k nešťastné události došlo kvůli „oknům“, během nichž mohou letadla vzlétat či přistávat.

Překročili by povolený limit



„Jakmile bylo letadlo v Portu, rozhodli jsme se, že necháme cestující vystoupit, aby měli větší pohodlí,“ sdělily aerolinky.

„Kvůli zpoždění by ale naneštěstí posádka překročila limit povolené pracovní doby, a tak byly pasažérům poskytnuty vouchery na občerstvení a náhradní doprava autobusy,“ doplnila společnost s tím, že po výstupu cestujících se slot pro odlet uvolnil, a tak letadlo odletělo prázdné, aby mohlo být nasazeno na další linky.

„Přestože takové věci nemůžeme ovlivnit, chtěli bychom se za nepříjemnosti našim zákazníkům omluvit a děkujeme za jejich trpělivost. Bezpečnost cestujících a posádky je pro nás vždy prioritou,“ uvedly aerolinie.