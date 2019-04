mšv, Novinky

Už v minulosti aktivisté a ochránci zvířat upozorňovali na těžký úděl zvířat, která několikrát denně musí na přímém slunci šlapat do schodů a nosit na zádech rozměrné turisty. Britská nadace The Donkey Sanctuary proto spustila kampaň nazvanou In Their Hooves (V jejich kopytech), která má zvýšit povědomí o populární atrakci.

Už loni řecká vláda zakázala turistům vážícím více než 100 kilo, aby na oslech jezdili. Aktuální kampaň ale míří na úplně všechny návštěvníky, po kterých chce, aby si dvakrát rozmysleli, než za vyjížďku zaplatí. Lidé by se měli sami sebe ptát, zda dostávají zvířata dost vody a mají adekvátní přístřeší, ale také zda je s nimi zacházeno s respektem a nenesou žádné známky poranění a podobně.

Kampaň posvětily také úřady na Santorini. „Doufáme, že návštěvníci budou lépe informováni o stavu zvířat a o tom, jak je s nimi zacházeno,“ uvedla regionální ředitelka pro Evropu organizace The Donkey Sanctuary Barbara Massaová. „Nadále budeme spolupracovat s lokálními orgány, abychom zlepšili život zvířatům a přiměli ty majitele, kteří se k nám staví kriticky, aby se k oslům lépe chovali,“ doplnila.

Kampaň podporuje i asociace výletních plaveb Cruise Lines International Association, protože Santorini je ostrovem, kde spousta výletních lodí dělá zastávku. „Za poslední roky se k nám donesly stížnosti od několika pasažérů, kterým se nelíbilo, jak je se zvířaty zacházeno. Oslové či muly jsou podle nich dlouhé hodiny vystaveni slunci a jsou bez vody,“ uvedl za asociaci Tom Boardley. Dodal, že plně podporují snahu The Donkey Sanctuary, která snad bude mít i nějaký reálný dopad.