mšv, Novinky

Vesnička nazvaná Fusterlandia, podle umělcova příjmení, leží asi 45 minut jízdy od kubánského hlavního města v rybářské osadě Jaimanitas. Fuster se před necelými 30 lety rozhodl svůj dům a dílnu vyzdobit pestrobarevnými střípky a od té doby své dílo stále rozšiřuje. „Je to nevládní projekt, což znamená, že jsem si vše financoval sám a od nikoho nedostal peníze. Jen díky vlastnímu příjmu jsem schopen vesnici dál rozšiřovat, živím se jako malíř, keramik a řemeslník,“ řekl agentuře AP.

Když byl umělec hotov se svým vlastním domem, začal s výzdobou u sousedů. Okolí se postupem let měnilo v hotový kaleidoskop barev, zdi jsou poseté mozaikami, keramické střípky pokrývají i lavičky na autobusových zastávkách.

Mozaika pokrývá zdi i lavičky na autobusových zastávkách.

FOTO: Profimedia.cz

„Použil jsem keramiku z Kuby i ze zahraničí. Na Kubě máte totiž omezený výběr kvůli nedostatku materiálu,“ vysvětlil Fuster. V jeho díle lze prý zpozorovat i lehké odkazy k některým evropským umělcům, například na rumunského sochaře Constantina Brâncușiho.

Návštěvníků přibývá



O Fusterlandii se dozvěděli už i turisté, kteří do ní díky příjemné vzdálenosti od Havany míří. Na památku si mohou odvézt jako suvenýr třeba i nějaké Fusterovo dílo nebo magnetku. „Jsem na Kubě poprvé a je to fantastické. Nedokážu si představit, kolik času musel tenhle projekt zabrat. Je to dechberoucí, nádherné a kreativní,“ uvedl turista z Kalifornie Kenneth Miller.

Celý projekt si umělec financoval sám.

FOTO: Profimedia.cz

Návštěvníků neustále přibývá, což je překvapivé i pro samotného Fustera. „Lidé sem chodili vždy, ale nikdy v takovém množství. Asi je to způsobeno větším počtem výletních lodí, které si vybírají Kubu jako jednu ze zastávek. Ozývají se mi také obdivovatelé z celého světa — Francouzi, Italové... V minulosti jsem udělal mnoho výstav, teď se turistická atrakce stala přímo ze mě,“ říká v nadsázce umělec.