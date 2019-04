mšv, Novinky

„USA, jsi oficiálně zemí číslo 100,“ uvedl Jennings, který si pro hraní ve Spojených státech amerických vybral slavné newyorské náměstí Times Square. „Myslím, že to je jedno z nejvíce ikonických míst v zemi,“ odůvodnil své rozhodnutí. Do vytyčeného cíle mu však ještě množství destinací schází, OSN uznává svrchovanost 206 států, což by pro Jenningse znamenalo, že je těsně před polovinou. Rekord mu ale náleží už teď.

Brit se skotskými a irskými kořeny se na svoji cestu vypravil v roce 2014, při čemž jeho první zastávkou bylo Tunisko, kde jsou dudy zvané mizwad národním hudebním nástrojem. Jennings ale neminul ani další africké státy, jeho cesta ho zavedla samozřejmě po Evropě nebo i Asii, kde hrál například před Tádž Mahalem nebo na Velké čínské zdi.

Své putování poctivě dokumentuje třeba na Instagramu, kde ho lze najít pod jménem TheFirstPiper. Pod stejným názvem pak vede i webové stránky. Na fotografiích kromě dud nesmí chybět ani tradiční skotský kilt. „Miluju cestování a hraní na dudy, tak jsem si řekl, proč nezkusit něco, co ještě nikdo neudělal?“ vysvětluje důvod, proč se na pouť vydal.