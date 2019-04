mšv, Novinky

Praha



Pražský půlmaraton

Po zimě konečně nastává doba venkovního sportování. Pokud jste nezaháleli ani v uplynulých měsících, můžete v sobotu poměřit své síly na pražském půlmaratonu, kde vás čeká 21 kilometrů dlouhá trať kolem městských dominant. Startuje se z náměstí Jana Palacha, soutěžit mohou jednotlivci i čtyřčlenné týmy. Podrobnosti se dozvíte zde.

Chutě Asie

Smíchovská náplavka bude o víkendu dějištěm dalšího food festivalu. Tentokrát se na něm můžete blíže seznámit s asijskou kuchyní. V nabídce budou například grilované krevety, pekingská kachna, pálivé indické vindaloo nebo nudle pad thai. Nebudou chybět ani ochutnávky alko i nealko nápojů rovněž z Asie. Více zde.

Komentovaná prohlídka

Pokud se zajímáte o městskou hromadnou dopravu, můžete v sobotu vyrazit na komentovanou prohlídku autobusové garáže v Hostivaři. Ta letos slaví 25 let. Během prohlídky si projdete zázemí a dozvíte se zajímavosti od jednoho z místních pracovníků. Cena za osobu je 140 korun. Další informace naleznete zde.

Středočeský kraj

Festival dechovky

Pro fanoušky dechové hudby je o víkendu v Čáslavi přichystán druhý ročník festivalu zasvěceného právě této muzice. Odehraje se v Dusíkově divadle a jako hosté vystoupí mimo jiné DH Rebelka z Havlíčkova Brodu nebo moravská DH Loštická Veselka z Loštic u Mohelnice. Další informace naleznete zde.

Včelí výstava

Včely jsou nezbytnou součástí naší planety. Zjistěte o těchto drobných tvorech více na výstavě, která v sobotu začíná v Regionálním muzeu Mělník. Čekají vás fotografie, které vás přenesou do včelího světa, jeho detailů a flory. O několik týdnů později se na přednášce dozvíte, jaké přínosy mají včelí produkty pro zdraví člověka a nebude chybět ani ochutnávka medu. Více najdete zde.

Jihočeský kraj

Divadelní festival

V sobotu do Tábora zavítá polokulatý pátý ročník divadelního festivalu Táborská opona, který po celý den láká na několik představení, zejména komedií pro dospělé. Vstupné je dobrovolné, celý den bude k dispozici také občerstvení. Podrobnosti naleznete zde.

Plzeňský kraj

Divadlo na hradě

Klasiku nesmrtelného barda Williama Shakespeara Romeo a Julie si budete moci v sobotu užít v prostorách zámku Horšovský Týn. Jednu z nejznámějších autorových tragédií vám představí členové DS Horšovský Týn, inscenaci o lásce, nenávisti a smrti vám představí v novém provedení. Více zde.

Karlovarský kraj

Filmový festival

Na zámek Kynžvart se opětovně vrací filmový festival Expediční kamera, který představuje cestovatelské a dobrodružné filmy z domova i ze světa. Letos se můžete těšit například na dokumenty o cestě otce a dcery do nitra Amazonie, vypravíte se také do nedotčené divočiny Nového Zélandu nebo do indického Kašmíru. Více informací naleznete zde.

Ústecký kraj

Komentovaná procházka

Jste z Ústí nad Labem, ale máte pocit, že o svém bydlišti zase tolik nevíte? Napravit to můžete během komentované procházky, která se uskuteční v sobotu. Společně s průvodcem si projdete centrum města a seznámíte se s dominantami nebo jinými významnými stavbami. Závěrem se můžete svézt lanovkou na Větruši. Další informace zde.

Liberecký kraj

Prohlídka krytu

Jako každou první sobotu v měsíci tak i o této se zpřístupní největší liberecký kryt civilní ochrany v Lucemburské ulici. Návštěvníci si mohou prohlédnout původní vybavení včetně plně funkční strojovny. Ke zhlédnutí je také celá řada dobových dokumentů nebo exponátů, které se vztahují k civilní ochraně. Více zde.

Královéhradecký kraj

Safari běh

Vyrazte na závod pro dobrou věc. V královedvorské zoo se v sobotu uskuteční Safari běh, z nějž půjde veškerý výtěžek na převoz nosorožců do Rwandy. Na výběr bude z několika tratí, hlavní závod se poběží na 10 kilometrů. Chybět nebude ani o polovinu kratší. Tak či tak poběžíte skrz Lví safari. Více informací zde.

Pardubický kraj

Květinová výstava

V sobotu začíná na zámku Litomyšl výstava nazvaná Múzy mezi květinami. Renesanční sály v přízemí památky tak ozdobí tradiční jarní květinová výzdoba inspirovaná antickými múzami a uměním. Expozice je součástí oslav 20 let od zápisu na seznam UNESCO a potrvá až do 22. dubna. Další informace najdete zde.

Vysočina

Na retro vlně

Zaskočte o několik desítek let do minulosti. V Telči se od půlky března koná výstava Na vlně retro, kde si můžete prohlédnout dobové oděvy a výrobky, které se neodmyslitelně pojí s minulým režimem. K vidění jsou třeba remoska, sifonová lahev a další exponáty, které překonaly zkoušky dějin a přetrvaly do dnešní doby. Co dalšího vás na výstavě čeká, se dozvíte zde.

Jihomoravský kraj

Otevřené sklepy

O víkendu proběhne tradiční otevírání sklepů vinařů v Perné. Pokud tak dostanete chuť na skleničku či dvě, můžete ochutnat, co se ve vesnici urodilo. Otevřeno bude celkem 15 sklepů, k dispozici vám budou sami vinaři, kteří se s vámi jistě podělí kromě svých výtvorů také o nejrůznější zajímavosti. Další informace zde.

Olomoucký kraj

Esoterický festival

Pokud se zajímáte o esoteriku nebo alternativní medicínu, nenechte si ujít festival Astrovíkend v Olomouci. Čekají vás porady a semináře s astrology, výklady z karet nebo přednášky. Chybět nebude ani meditace, kreslení mandal a také hosté z různých koutů světa. Podrobnosti zde.

Zlínský kraj

Ochotnická divadla

V sobotu začíná v Napajedlech 61. ročník festivalu ochotnických souborů. Až do pátku se můžete těšit na představení, při čemž v sobotu vás čeká drama nazvané Skřivani už jen v Shakespearovi a v neděli veselohra Dovolená s rizikem. Další dny se můžete těšit na tragikomedie i čisté komedie. Program zde.

Moravskoslezský kraj

První prohlídky

O víkendu se na hradě Sovinec uskuteční první letošní akce nazvaná příznačně První salva. Čekají vás netradiční prohlídky památky s průvodcem, ale také vystoupení šermířů a mušketýrů. Chybět nebude ovšem ani dobová kuchyně, kde se budete moci občerstvit, až vám během programu vyhládne. Další informace zde.