mšv, Novinky, ČTK

Měření se uskutečnilo pod záštitou Hebrejské univerzity, podíleli se na něm členové speleologických klubů v Izraeli a Bulharsku a na 80 jeskyňářů z devíti zemí. Zjistilo se při něm, že je solná jeskyně Malham tou nejdelší na světě, do té doby měla prvenství íránská jeskyně Namakdan se šesti kilometry. „Co do parametrů je to velký unikát,“ uvedl jeden z výzkumníků Efraim Cohen.

Jeskyně byla objevena už v 80. letech a její průzkum se během uplynulých desítek let uskutečnil už několikrát. Za tu dobu se ovšem značně změnily technologie. „Před třiceti lety jsme při průzkumu používali metr a kompasy, teď máme laserovou technologii, která nám údaje o měření posílá přímo na naše iPhony," sdělil ředitel výzkumného centra Hebrejské univerzity Amos Frumkin.

Výzkumy budou zveřejněny



Mezinárodní expedice se do jeskyně vrátily loni a letos. Tým nyní zpracovává získaná data, s jejichž pomocí bude vytvořena elektronická mapa, a výsledky výzkumu budou zveřejněny. „Vždy když poprvé vstoupíte do jeskyně, jste mírně nervózní, není to příjemné. Ale jeskyňářství zkrátka není sport, který provádíte sami. Vždy záleží na týmu, s nímž musíte úzce spolupracovat, obzvlášť v takových podmínkách, jaké jsou v jeskyních,“ doplnil další z členů týmu Boaz Langford.

Hebrejská univerzita v informačním textu píše, že solné jeskyně jsou z geologického hlediska živé. Vytvářejí se hlavně v pustých oblastech s vysokým obsahem soli a jejich vytvoření napomáhá voda. Bouře s deštěm zažívají občas i jinak suché regiony. Při dešti voda proniká puklinami vytvořenými na povrchu, rozpouští sůl a stéká částečně horizontálním směrem dolů. Po vyschnutí po ní zůstanou jakási koryta a vytváří se jeskyně.

„Malham je říční jeskyně. Voda z povrchu stekla dolů, rozpustila sůl a vytvořila jeskyně. Tento proces při silném dešti, který je na hoře Sodoma jednou za rok, stále pokračuje,“ řekl Frumkin.