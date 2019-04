Karel Otcovský, Právo

Situace, za které byl státní podnik nucen zakázat vstup všem osobám a vjezd veškeré technice na komunikaci vedoucí z podhrází na korunu jirkovské přehrady, byla způsobena přirozenými procesy zvětrávání skály, při nichž padaly kameny o hmotnosti i několika set kilogramů. „Některé skalní bloky byly odstraněny, některé partie zajištěny kotvami a sítěmi, některé úseky chrání palisády, za které napadají případné uvolněné kameny,“ řekl Právu mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský s tím, že veškeré práce stály zhruba tři miliony korun.

Mluvčí zároveň připustil, že zabezpečovací práce trvaly déle, než byl původní předpoklad. Příčinou bylo, že povodí nemělo doposud s podobnou situací zkušenost.

Jen příprava projektu trvala téměř rok, bez potíží se neobešla ani samotná sanace. „Neomezovalo to jen veřejnost, ale i provozní zaměstnance Povodí Ohře,“ připomněl mluvčí. Nyní je ale vše již dokončeno, vstup bude místním i turistům do dlouho zapovězeného prostoru opět umožněn od 1. dubna.

Skončí tak „partyzánské“ výpravy do oblíbené oblasti. Někteří lidé údajně přelézali plot, aby se dostali k cíli, nebo údolí obcházeli a snažili se k přehradě dostat, jak jen to šlo. „Jsem moc ráda, že se k přehradě s rodinou zase podíváme. Je to pro nás taková přírodní oáza klidu,“ řekla Právu čtyřiatřicetiletá obyvatelka Jirkova, paní Šárka.

Jen po vyznačených trasách



Vodohospodáři během sanačních prací nelenili a realizovali na přehradě další investiční akce. Inspirováni zkušenostmi ze zahraničí pořídili plovoucí stěnu, která pluje na hladině a nepřipustí, aby se předměty napadané do vody dostaly k šachtovému přelivu. Do opatření investoval podnik bezmála šest milionů korun.

V neposlední řadě proběhla rekonstrukce spodních výpustí, při kterých byly původní kuželové regulační uzávěry nahrazeny novými plunžrovými. Stavba vyšla na více než 11 milionů korun.

Jirkovská přehrada leží v Telšském údolí nad Jirkovem. Patří do ochranného pásma prvního stupně. Protože zásobuje pitnou vodou obyvatele města, musí se turisté držet jen vyznačených tras, zakázáno je koupání a je nutno udržovat pořádek. Přehrada byla postavená v 60. letech minulého století, cyklistům a pěším ji společnost otevřela v roce 2011.