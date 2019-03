Singapurské letiště Changi je opět nejlepší na světě

Moderní letiště Changi v Singapuru je znovu tím nejlepším na světě. Zvítězilo v cenách společnosti Skytrax World Airport Awards, které jsou založené na hodnocení samotných cestujících. Letiště vyhrálo už posedmé v řadě, ale za 20 let, co se ceny udílejí, je to už jeho desáté vítězství, uvedl server Daily Mail.