Martin Vlk

Vytvořit hotel pouze ze sněhu a ledu musí dát spoustu práce. Mohl byste stručně popsat, jak něco takového vzniká?

Základem SnowVillage jsou obrovská iglú propojená chodbami. Tyto stavby vznikají za pomoci balónů naplněných vzduchem a speciálních kovovo-plastových konstrukcí, které vždy obsypeme umělým sněhem a následně je po několika hodinách odstraníme. Aby iglú a chodby zůstaly stát a nezhroutily se, musí být venkovní teploty pod hranicí minus sedmi stupňů Celsia. Jakmile je tohle hotové, následuje kreativnější část, kterou je zhotovení soch a výzdoba interiéru.

Kolik tohle všechno zabere času a kolik lidí se na práci podílí?

SnowVillage obvykle vzniká zhruba jeden měsíc a pracuje na ní asi 50 lidí. Někteří obsluhují stroje, další lopatou uhlazují sníh, aby ve stavbách nevznikaly vzduchové bubliny. Pochopitelně potřebujeme také elektrikáře a pracovníky, kteří nainstalují veškeré podsvícení. No a pak jsou tu i tací, kteří upravují kusy ledu do náležitých tvarů a velikostí, aby z nich mohli umělci následně vytvořit sochy.

Led, z něhož umělci následně vytvářejí sochy, pochází ze zamrzlé řeky.

FOTO: Martin Vlk

Jaká je vaše role?

Vykonávám funkci technického manažera. V reálu to znamená, že spolu se svým úzkým týmem vždy plánuji, jak bude SnowVillage vypadat. Během stavby mám pak dohled nad tím, aby vše dobře fungovalo a vypadalo podle našich představ.

Jaké množství sněhu a ledu jste na výrobu celé Snow Village využili?

Letos to bylo zhruba 42 000 metrů krychlových sněhu a téměř 300 tun ledu. Zatímco sníh vytváříme za pomoci sněžných děl, led získáváme z přilehlé řeky, odkud ho vyřezáváme velkými motorovými pilami. To děláme už zhruba v polovině března a následně led ukládáme do velkých kontejnerů, kde ho uchováváme přes léto. Musíme to dělat takhle, protože v listopadu, kdy začínáme budovat samotnou SnowVillage, není led v řece ještě dostatečně silný.

Vraťme se na úplný začátek. Kdo za nápadem ledového hotelu stojí a jak tato myšlenka vznikla?

SnowVillage je dílem mé rodiny. Společně se svými dvěma bratry a rodiči jsme měli firmu, která pronajímala sněžné skútry. Po určité době jsme si však řekli, že musíme vymyslet něco, co lidi více zaujme a napadlo nás tohle. Úplně první verzi SnowVillage jsme postavili v roce 2001 a od té doby se na stavbě stále každoročně podílíme. Jediný rozdíl je v tom, že od roku 2013 spadáme pod hotelovou síť Lapland Hotels a už tedy nejsme vlastníky.

Letošním motivem SnowVillage je seriálový hit Hra o trůny.

FOTO: Martin Vlk

Hotel se pyšní i ledovou restaurací.

FOTO: Martin Vlk

To už je pěkných pár let. Jak první verze SnowVillage vypadala?

Měla jen šest hotelových pokojů, ledový bar, pódium a bludiště. A za celou sezonu v ní přespal pouze jediný člověk, kterým jsem byl ještě ke všemu já. Někdo to holt musel otestovat, abychom se mohli posunout dál. Ten test ale zpětně považuji za úspěšný, protože nyní u nás za sezónu přespí asi dva tisíce lidí. Ačkoliv se teplota v pokojích pohybuje okolo minus pěti stupňů Celsia, jde o výjimečný zážitek, který chce spousta lidí vyzkoušet. Není se ale čeho bát, každý host dostane kvalitní spací pytel a instrukce, jak přes noc neprochladnout.

Letošním motivem Snow Village je, stejně jako loni, seriál z produkce televizní stanice HBO Hra o trůny. Proč jste se rozhodli motiv zopakovat?

Loni jsme měli na plánování celé SnowVillage pouhé dva týdny, neboť jsme čekali, až dostaneme zelenou od HBO Nordic. Podle mého názoru to byla příliš krátká doba na to, abychom to udělali pořádně. Ač byl výsledek skvělý, letos jsme to chtěli udělat ještě lepší. Tentokrát už jsme na nic nemuseli čekat a mohli plánovat celé léto. Kromě toho jsme měli spoustu žádostí na zopakování motivu od fanoušků Hry o trůny, kteří nás loni z různých důvodů nemohli navštívit.

Socha draka je podle Kurtakka chloubou letošní SnowVillage.

FOTO: Martin Vlk

Co všechno se tedy v letošní SnowVillage skrývá?

Najdete tam ledovou restauraci, kde podáváme obědy a tříchodové večeře. Dále ledový bar, kde si můžete vychutnat svůj oblíbený alkoholický nápoj ze sklenice zhotovené z ledu. Máme dokonce i kapli, kde pořádáme legitimní svatby. Každý rok jich hostíme zhruba třicet. No a pak je zde spousta místností, včetně 16 hotelových pokojů, v nichž se nachází množství uměleckých děl vytesaných do ledu a sněhu. SnowVillage tak není pouze hotel, ale takové ledové muzeum.

Které umělecké dílo se vám osobně líbí nejvíce?

Asi socha draka, která je obrovská a působí opravdu majestátně. Vydařené jsou ale i hotelové pokoje, především ten s Nočním králem a bílými chodci.

Kolik lidí Snow Village za sezónu navštíví? Byl motiv Hry o trůny co do návštěvnosti průlomový?

Rozhodně ano. Před třemi lety jsme měli za sezónu zhruba 50 tisíc návštěvníků a loni, kdy jsme s Hrou o trůny přišli poprvé, jich bylo něco přes 80 tisíc. Seriál je natolik oblíbený, že jsme se díky jeho motivu dostali do povědomí celého světa. Fotky ze SnowVillage se od té doby na sociálních sítích šíří v neskutečném měřítku.

Hotelový pokoj s Nočním králem

FOTO: Martin Vlk

Můžou se návštěvníci příští rok těšit na nový motiv? Prozradíte případně, co to bude?

Motiv SnowVillage bude příští rok určitě odlišný. Ovšem i kdybych chtěl, tak vám ho prozradit nemůžu, neboť ho zatím neznám ani já. Možností je spousta a času ještě relativně taky. Doufám tedy, že se nám podaří vybrat něco alespoň stejně úspěšného, jako byla Hra o trůny.