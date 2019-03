mšv, Novinky

Divoký ostrůvek nedaleko Palerma prodává jistá rodina aristokratů, pro kterou se správa o tento kus země stala spíše přítěží než radostí. Původně se Isola delle Femmine prodával za částku mnohem vyšší, ale nikdo o něj nejevil zájem. „Původní cena byla 3,5 milionu eur (90 milionů korun), ale nikdo se neozval. Majitelé se proto rozhodli cenu snížit, ale pod milion nepůjdou,“ uvedl pro CNN makléř Riccardo Romolini.

Ostrov leží pouhých 300 metrů od Sicílie, kdysi dávno se prý jednalo o poloostrov. Dnes tam láká především mořská rezervace, která je vyhledávaná potápěči. „Někteří blázni se tu rádi potápějí, ale velmi často tu bývají silné vlny. Lepší je se jen tak slunit,“ řekla hraběnka Paola Pilo Bacciová, jejíž rodina ostrůvek od 17. století vlastní.

Pojmenován podle vyhnaných dívek



Sama se prý v dětství kolem ostrova ráda potápěla kvůli okolním úchvatným korálovým útesům a skalám. „Poklid a ticho ostrova je zkrátka okouzlující. Neslyšíte nic než šplíchání vln a racky,“ dodala. Hraběnčini předci ostrůvek prý využívali jako tajný prázdninový úkryt, kde se nemuseli tísnit s dalšími dovolenkáři. „Byl to vždy náš rodinný klenot, ale nemá smysl lpět na něčem, co už dále nevyužíváme,“ řekla Bacciová s tím, že budoucí majitel by ostrovu mohl vdechnout i nový život a třeba zrekonstruovat historickou věž.

Isola delle Femmine: Ένα νησάκι σε τιμή ευκαιρίας (;) στη Μεσόγειο #CNNgrVideo pic.twitter.com/hznelbnvKs — CNN Greece (@CNNgreece) 25. března 2019

Okolí Isola delle Femmine je historií koneckonců napěchováno. Staří Řekové i Římané tu měli spoustu studní na dešťovou vodu, ve zdejší zemi také fermentovali ryby. Ona věž pak byla jednou z těch, které měly chránit pobřeží Sicílie od nájezdů saracénských pirátů. „Rekonstrukce by mohla věž proměnit v exkluzivní soukromou rezidenci pro pořádání večírků,“ doplnil Romolini.

Název Isola delle Femmine znamená doslova Ostrov žen. Podle legendy tam totiž žilo třináct tureckých panen, které byly svými rodinami vyhnány. Jejich loď u ostrova ztroskotala a ony tam žily šťastně až do smrti. Jejich duše jsou prý stále přítomny. „Lidé tvrdí, že viděli ducha dívky, jak vesele kráčí po pláží, zpívá a tančí. Ale jsou to jen povídačky,“ tvrdí hraběnka.

A koho by snad zajímala víc příroda, místní ekosystém je pestrý a bohatý. V okolí se nachází na 120 druhů rostlin, ale také množství ptáků.