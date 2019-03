mšv, Novinky

Praha



Jarní Dyzajn market

Poslední březnový víkend se u Národního divadla uskuteční Dyzajn market, který tradičně nabídne nejrůznější autorskou tvorbu, co se týče designu, módy a podobně. Vybrat si budete moci doplňky, hračky, knihy, chybět nebudou ani stánky s jídlem a nápoji nebo doprovodný program, který čítá například koncerty. Více najdete zde.

Jazzový festival

Pokud holdujete náročnější hudbě, nenechte si ujít hudební festival Mladí ladí jazz, který v sobotu začíná. Trvat bude nicméně celý měsíc, pokud tedy nestihnete první koncert o víkendu, nemusíte zoufat. Jako první se představí britská zpěvačka Andreya Triana v Divadle Archa. Kompletní program festivalu najdete zde.

Přehlídka food trucků

Food trucky neboli pojízdné kuchyně se v sobotu představí na smíchovské náplavce. A nepůjde samozřejmě jen o obdivování jejich neotřelého designu, ale také o samotné jídlo. Dopřát si budete moci rychlé klasiky v podobě hamburgerů, hot dogů, sendvičů či kávy, nebudou chybět ani belgické hranolky, vietnamské bagety nebo pastrami. Podrobnosti naleznete zde.

Středočeský kraj

Do jeskyní

Po zimní přestávce se můžete o posledním březnovém víkendu vypravit do Koněpruských jeskyní, které zahajují další návštěvnickou sezonu. Otevřeno bude prakticky celý den do 16:00 hodin, rezervace při tom není nutná. Přijďte si prohlédnout zatím největší objevený jeskynní systém v Čechách. Více najdete zde.

Postní koncert

Vyrazte do krásných prostor kostela na Svaté Hoře v Příbrami, kde si budete moci v sobotu vyslechnout koncert. Koná se u příležitosti závěru postní duchovní doby a startuje ve 12:00 hodin. Vychutnáte si při něm plný zvuk varhan i se zpěvem. Vstupné je dobrovolné. Více naleznete zde.

Jihočeský kraj

Běžecký závod

Pokud jste byli celou zimu víceméně pasivní a nehýbali se, můžete to napravit na jednom z prvních jarních závodů. V Českých Budějovicích o víkendu odstartuje další ročník běžecké série RunTour, rozehřát se budete moci i na kratší pětikilometrové trati, nebo pokud si věříte, tak rovnou na desetikilometrové. Propozice závodu a další informace najdete zde.

Plzeňský kraj

Do vodárny

Zajímá vás, jak probíhá úprava vody, jak se čistí nebo se distribuuje až do domácností? Pak si nenechte ujít den otevřených dveří ve Vodárně Plzeň, kde vás čekají zhruba hodinové exkurze. Místo je třeba si dopředu rezervovat. Připraven je také zábavný doprovodný program i pro dospělé. Více se dozvíte zde.

Karlovarský kraj

Dámská jízda

Závod na běžkách čistě pro ženy se uskuteční v neděli. Dámská jízda na Božím Daru je určena slečnám i paním všeho věku, závodit lze při tom rovněž v historických kostýmech nebo na dřevěných běžkách. Trasa je dlouhá pět kilometrů, zúčastnit se můžete také společné rozcvičky před závodem. Podrobnosti naleznete zde.

Ústecký kraj

Prohlídky sklepení

Děčínský zámek jste už možná navštívili, a ne jednou. Poslední březnový den budete mít však příležitost nahlédnout do jeho ne zcela obvyklých prostor, a to do sklepení. Zjistěte, jak vypadá podzemí této památky, poté se můžete vydat do znovuotevřených zámeckých zahrad. Prohlídku je nutné si předem rezervovat. Více se dozvíte zde.

Liberecký kraj

Zahájení sezony

Nemůžete se po zimní pauze už dočkat, až navštívíte nějakou památku? O víkendu zahajuje novou sezonu zámek Lemberk u Jablonného v Podještědí. Otevřeny budou zatím dva prohlídkové okruhy, ale také středověká věž. Více se dozvíte zde.

Královéhradecký kraj

Extrémní závod

Pokud vás klasické běžecké závody už omrzely, zkuste něco extrémnějšího a náročnějšího. V neděli se bude v Hradci Králové konat Gladiator Race, drsný závod s celkem 25 překážkami nejrůznějšího charakteru. V Hradci půjde ale přeci jen o odlehčenější variantu, závodit můžete i v kategorii Fun, v níž se neměří čas a trasu si tak můžete proběhnout jen tak pro zábavu. Více se dozvíte zde.

Pardubický kraj

Velikonoce v Litomyšli

Začněte se pomalu ladit na svátky jara na zámku Litomyšl. V tamním sklepení se od soboty koná velikonočně laděná akce, při níž si můžete zkusit třeba malování skleněných kraslic. Sklepení si ale můžete projít také s plánkem a zapojit se do degustací vín či ovocných moštů. Při pátrání se budete moci pokochat sochami Olbrama Zoubka. Více najdete zde.

Vysočina

Na retro vlně

Zaskočte o několik desítek let do minulosti. V Telči se od půlky března koná výstava Na vlně retro, kde si můžete prohlédnout dobové oděvy a výrobky, které se neodmyslitelně pojí s minulým režimem. K vidění jsou třeba remoska, sifonová lahev a další exponáty, které překonaly zkoušky dějin a přetrvaly do dnešní doby. Co dalšího vás na výstavě čeká, se dozvíte zde.

Jihomoravský kraj

Botanická vycházka

Vyrazte o víkendu do přírody, konkrétně na botanickou vycházku chráněnou krajinnou oblastí Pálava. Vydáte se údolím Klentnického potoka, procházka se při tom zaměří na jedlé rostliny, na které můžete v přírodě narazit. Délka trasy je zhruba 7 kilometrů, sraz zájemců bude v Klentnici. Další informace najdete zde.

Olomoucký kraj

Móda a design

Prohlédnout si autorskou tvorbu zaměřenou na design a módu můžete během Mint Marketu v Olomouci. K mání bude oblečení, šperky, doplňky, kosmetika, ale i množství dobrot, včetně těch veganských, a kávy. Akce se koná v Pevnosti poznání. Další informace naleznete zde.

Zlínský kraj

Výstava vín

Ochutnat stovky vzorků vína můžete na výstavě, která se o víkendu uskuteční v Uherském Hradišti. Můžete při tom sáhnout po favoritech odborné poroty nebo si najít své vlastní. Součástí budou také řízené degustace, kde se naučíte, jak víno správně ochutnávat, a jaké aspekty při tom hrají roli. Chybět nebudou ani sýry, uzeniny nebo cimbálová muzika. Další informace naleznete zde.

Moravskoslezský kraj

Za horníky do muzea

Co vše obnáší práce horníka, se můžete dozvědět na výstavě, která koncem března začíná ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Nahlédnete do historie tohoto povolání v regionu, zjistíte, jak se měnily technologie, způsob těžby uhlí nebo jak se místní nerostné bohatství stávalo v minulosti jablkem sváru. Podrobnosti najdete zde.