„Vyberte si: koupíte si fotoaparát, nebo byt?” píše kubánský hudebník Ariel Díaz na Facebooku, kde zveřejňuje fotografie dotyčných předmětů i s cenami. Podobné příspěvky vyvolávají na sociálních sítích bouři nevole. Obchod se nachází v nákupní galerii u prvního pětihvězdičkového hotelu v Havaně, Gran Manzana švýcarské skupiny Kempinski. Otevřen byl v červnu 2017 v historické budově, která byla na počátku 20. století prvním nákupním centrem na ostrově.

Versace, Lacoste, Armani, Montblanc: tyto značky vypadají neuvěřitelně v zemi, která je od roku 1959 pod komunistickou nadvládou a kde si Kubánci vydělají měsíčně v přepočtu ne více než 680 Kč. Gran Manzana je prvním luxusním hotelem v Havaně, kde je wellness centrum o 1000 metrech čtverečních a pokoje mají minimálně 40 metrů čtverečních, chlubí se jeho generální ředitel Xavier Destribats.

#Cuba is transforming before our eyes but Trump wants to roll back the clock to 1953.

“The Gran Hotel Manzana, the first ever five-star establishment in Havana, opened in 2017.” (We stayed here. It’s near Hemingway’s favorite Cuban bar and it’s beautiful.)https://t.co/OrZ7Dh9p2p