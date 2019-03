mšv, Novinky

Čarodějnická banka se objevila hned v prvním filmu o Harrym Potterovi, jde o místo, kde si kouzelníci ukládají svůj majetek, který je velmi pečlivě střežen nejen kouzly, ale i skřety, kteří v instituci pracují. A právě sem se nyní mohou vydat fanoušci ságy z pera spisovatelky J. K. Rowlingové.

Čeká je hlavní síň banky s křišťálovým lustrem, úřednickými stolky, zlaťáky a samozřejmě skřety s jejich kouzelnými brky. Podle zástupců studií se jedná o největší rozšíření expozice od jejího otevření v roce 2012 — před necelými dvěma lety při tom přibyla nová velká expozice Zapovězeného lesa.

Na rozdíl od mnoha jiných kulis je ovšem Gringottova banka zbrusu nová. „Vše, co vidíte, jsme vytvořili speciálně pro tuto příležitost,“ uvedla výtvarnice Sarita Allison, která se podílela třeba na tvorbě skřetů.

Ve studiích stojí také nástupiště 9 a 3/4 s bradavickým expresem v životní velikosti.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

„Ve studiích je toho spoustu, co návštěvníky překvapí. Nakráčet si to do Gringottovy banky je ale velmi dramatické, je to strhující scéna,“ myslí si tvůrce Pierre Bohanna, který vytvářel dekorace pro všechny potterovské filmy i pro aktuální Fantastická zvířata.

Kromě hlavní síně se návštěvníci studií mohou podívat také do trezoru jedné z hlavních „záporaček“ Bellatrix Lestrangeové. „Byl to dlouhý proces, tvůrci dali život mnoha novým předmětům, které jsou zpracované skoro jako pro filmové kamery,“ řekl na tiskové konferenci herec Warwick Davis, který ve filmu ztvárnil skřeta Griphooka.

Expozice Gringottovy banky se veřejnosti otevře 6. dubna, do té doby je k dispozici celý zbytek výstavy, který zahrnuje mimo jiné Příčnou ulici nebo Velkou síň.

Jak vše vznikalo



Prohlídka filmových studií je zážitkem nejen pro skalní fanoušky Harryho Pottera. V rozsáhlé expozici si mohou projít nejen známá místa z filmů, ale podívat se také jak kulisy, kostýmy, masky nebo rekvizity vznikaly. Vrcholem prohlídky je velký model kouzelnické školy Bradavice, který sloužil k natáčení všech kamerových průletů.

Obří model Bradavic je vrcholem prohlídky.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

V závěru mohou návštěvníci zavítat do kouzelnického obchodu, kde najdou snad vše, na co si jen lze vzpomenout. Prodávají se v něm čokoládové žabky, rohožky s potterovskými motivy, kouzelnické hůlky, tužky nebo i oblečení včetně hábitů. Přečíst si o tom můžete v našem článku.