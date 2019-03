mšv, Novinky

Praha



Dinosauří dílny

O víkendu si můžete s dětmi zahrát na skutečné paleontology. Vydejte se do Muzea pravěku Trilopark, kde si jednak můžete projít výstavu Nelítostný pravěk, ale pak také navštívit dílničku, kde si třeba nabarvíte lebku dinosaura nebo si vytvoříte vlastní odlitky vyhynulých živočichů. Na skutečných zkamenělinách si zase vyzkoušíte práci s preparačním zařízením. Více najdete zde.

Do čističky odpadních vod

V rámci Světového dne vody navštivte Starou čistírnu odpadních vod v Bubenči, kde je připraven zábavný program pro celou rodinu. Kromě prohlídek areálu nebo výstupů na komín vás čeká výuková hra, kde se dozvíte, jak člověk ovlivňuje toky řek. Pokusy si zase vyzkoušíte v chemické laboratoři. Co dalšího vás čeká, se dozvíte zde.

Velikonoční pohádka

Velikonoce jsou sice až za měsíc, naladit se na ně můžete ale s předstihem na Plechárně. Pohádka Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce vám připomene tradice, které se k nejvýznamnějšímu křesťanskému svátku vážou, ale také lidové zvyky spojené s oslavami konce zimy. Více zde.

Středočeský kraj

Jaro ve vsi

Příchod jara, minimálně toho kalendářního, můžete oslavit ve skanzenu v Přerově nad Labem. Tamní výstava totiž připomene zvyky našich předků, veškeré obyčeje, které se s příchodem jara vážou, ale samozřejmě se také dozvíte něco o Velikonocích. Při této příležitosti si budete moci prohlédnout velkou kolekci kraslic a mnoho dalšího. Podrobnosti zde.

Dětské prohlídky

V sobotu budou na zámku Nelahozeves zahájeny prohlídky určené speciálně dětem pod názvem Život šlechtice od dětských střevíčků. Dozvíte se při nich, jak se v dávných dobách žilo na zámku právě dětem, co se museli malí šlechtici učit, a co se od nich vyžadovalo. Po ukončení prohlídky je připravena i výtvarná dílnička. Více najdete zde.

Jihočeský kraj

Do zoo zdarma

Táborská zoo si na víkend připravila jedinečnou akci, kdy můžete využít takřka bezplatného vstupu. Tedy respektive jde o vstupné dobrovolné a zaplatit můžete, kolik sami uznáte za vhodné. Na oplátku si můžete projít celý areál a pokochat se nejrůznějšími druhy zvířat a přivítat tak kalendářní jaro. Více zde.

Plzeňský kraj

Josefská pouť

O víkendu můžete navštívit tradiční Josefskou pouť v obci Úherce, která je údajně nejstarší v celém Plzeňském kraji. Těšit se můžete na klasické pouťové atrakce, včetně střelnice, ale také na dobré občerstvení, jako jsou koláče a další pochutiny, které se k takovým akcím neodmyslitelně vážou. Více najdete zde.

Karlovarský kraj

Zimní prohlídka

Ačkoli už jaro zaklepalo na dveře, některé památky ještě jednou v zimním režimu, jako například hrad Loket, kam můžete vyrazit na zimní prohlídku. Znamená to, že buď můžete vyrazit na prohlídku klasicky s průvodcem, nebo si ho od sklepů až po půdu projít sami. V několika patrech kobek pak najdete expozici útrpného práva. Více zde.

Ústecký kraj

Výtvarná dílna

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích chystá na sobotu další z pravidelných dílen. Tentokrát se účastníci budou inspirovat díly středověkých mistrů, zjistíte třeba, jak vypadaly tehdy dílny a jakou úlohu zastávali učni a tovaryši. Poté si vytvoříte kopii středověkého deskového obrazu pomocí šablony. Více naleznete zde.

Liberecký kraj

Jarní festival

Od středy do soboty se v Rychnově u Jablonce nad Nisou koná jarní umělecký festival, který připomíná historii města, v němž v minulosti působilo několik divadelních spolků. Těšit se ale můžete především na nejrůznější workshopy a vystoupení, například na malířskou či kouzelnickou dílnu nebo na jógu. Více naleznete zde.

Královéhradecký kraj

Zahájení sezony

O víkendu bude zahájena sezona také v barokním areálu Kuks, kde se návštěvníkům zpřístupní základní okruh a Šporkovská hrobka. Otevřené bude i bylinkářství na nádvoří. Návštěvníci budou moci ochutnat také zdravé pochoutky a mošty. Na výlet do okouzlující památky ale můžete vyrazit i kdykoli jindy, až do konce června bude otevřeno vždy od úterý do neděle. Více zde.

Pardubický kraj

Na zámek

V sobotu bude zahájena další turistická sezona na zámku Moravská Třebová. Kromě toho, že se můžete vypravit na prohlídku památky, potkáte se také se šermíři, kejklíři a potulnými muzikanty, kteří doplní jarmark, jenž se bude konat na nádvoří zámku, a kam bude vstup zcela zdarma. Podrobnosti zde.

Vysočina

Loutkářské jaro

O víkendu se v Třebíči uskuteční další ročník loutkářského jara, na němž se představí množství amatérských loutkářských souborů. Těšit se můžete logicky hlavně na pohádky, v sobotu třeba O rybáři a velrybě nebo Perníkovku. V neděli pak budete moci zhlédnout třeba představení O Sněhurce a sedmi trpaslících. Program najdete zde.

Jihomoravský kraj

Turistický pochod

Oslavte příchod jara pořádnou procházkou. Vydejte se na turistický pochod Klepačovská bledule, kde si můžete vybrat hned z několika různě dlouhých tras. Nejkratší sedmikilometrová je vhodná i pro rodiče s kočárky, pokud ale máte větší a zdatnější děti, můžete ujít i deset, sedmnáct nebo klidně i dvacet sedm kilometrů. Více najdete zde.

Olomoucký kraj

Výstava retro her

Vývoj počítačů je rychlý a stroje staré 20 let už jsou muzejními kusy. Přesvědčit se o tom můžete na výstavě Retrogaming ve Vlastivědném muzeu v Šumperku, která potěší jak děti, tak i starší, kteří si éru začátku osobních počítačů pamatují. Půjde pak především o staré počítačové hry, které v porovnání s dneškem vypadají skoro jako z pravěku. Podrobnosti najdete zde.

Zlínský kraj

Den vodních nádrží

Během Světového dne vody můžete vyrazit na den otevřených dveří hned na několika vodních nádržích, konkrétně na Horní Bečvu, Slušovice a Letovice. Během prohlídek se dozvíte zajímavosti o konkrétních stavbách, jejich účelu i případné budoucí modernizaci. Exkurze se konají, co hodinu. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Svět z kostek

V sobotu začíná v Ostravě interaktivní výstava Svět fantazie z kostek, při níž zhlédnete nejrůznější objekty vytvořené, jak jinak než z kostek a kostiček. Uvidíte například obří ruské kolo nebo pojízdnou horskou dráhu. Součástí budou také herní koutky, kde si budou moci děti vytvořit něco vlastního. Více naleznete zde.