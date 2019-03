Aleš Honus, Právo

Termín otevření byl již podruhé odložen – poprvé se tak mělo stát loni na 100. výročí založení republiky, druhý termín otevření byl určen na první jarní dny. Zdržení výstavby způsobily jak klimatické podmínky, tak i technologická náročnost stavby.

Jak sdělil starosta obce Roman Falhar, nějaký čas zaberou ještě zejména terénní úpravy okolí. „Půl roku zde jezdila těžká technika a podle toho to vypadá. Chybí také poslední úpravy interiérů a není ještě dokončeno schodiště,“ popsal starosta aktuální stav kolem výstavby.

Stále nedokončená rozhledna stojí na kopci Šibenice, který je nejvýše položeným místem v obci. Právě zde měla před druhou světovou válkou vzniknout obrovská pevnost, která se ale nestihla vybudovat. Na tuto část historie bude nyní upomínat podoba nové rozhledny.

Stavební firma by sice měla rozhlednu podle aktuálních informací dokončit v květnu, obec do ní chce pustit veřejnost ale až poté, co bude terén v okolí upraven do přijatelné podoby a kdy v těsném okolí rozhledny vznikne potřebná infrastruktura. „Budou tam například průlezky pro děti ve vojenském stylu, odpočívadlo pro cyklisty a další prvky,“ řekl starosta. Zpřístupněn bude podle něj i menší ženijní úkryt, který se zde nachází. „Počítáme i s vysazením nízké aleje kolem cesty, která k rozhledně vede,“ sdělil starosta.

Připomene historii bunkrů

Rozhledna podle něj nebude otevřena nepřetržitě, ale pouze v určenou provozní dobu a počítá se také se zavedením symbolického vstupného. „Rádi bychom zabránili vandalismu, proto se bude rozhledna na noc zamykat a během návštěvní doby zde bude dohled,“ doplnil starosta.

Nápad vybudovat v místech rozhlednu je již staršího data. Když obec nedávno zjistila, že by tento projekt mohl být financován z dotace, oslovila projektanta Libora Moučku, který je například autorem projektu Muzea Břidlice v nedalekém Budišově nad Budišovkou.

Prvotní nápad, aby byla rozhledna postavena ve stylu bunkru, vzešel právě od něj. Moučka rozhlednu navrhl tak, aby v jejích útrobách mohla vzniknout i stálá expozice v podobě naučných panelů, které připomenou historii výstavby bunkrů ve Slezsku.