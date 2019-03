O’Connorová mířila začátkem března na Tenerife, a tak se na cestu patřičně vyletnila. Posádka jí na letišti v Birminghamu ovšem řekla, že je nevhodně oblečená. „Ušla jsem pár kroků po palubě, když mě jeden ze zaměstnanců zastavil a řekl mi, že moje oblečení nevyhovuje standardům,“ řekla Britka s tím, že jí stevard ukázal magazín aerolinek, kde se píše, že cestující, kteří na sobě mají něco nepatřičného, nebudou vpuštěni na let, pokud se nepřevléknou.

Právě na to ji zaměstnanec upozornil — pokud se nepřevlékne, bude muset vystoupit. O’Connorová se otočila k ostatním pasažérům. „Promiňte všichni. Urážím někoho svým oděvem? Pokud ano, ihned se zakryju,“ řekla. Nikdo se ale neozval. V tu chvíli se už ale stevard ptal, kde má tašku, a chtěl ji nasměrovat k východu. Žena naštěstí cestovala se svou sestřenicí, která jí půjčila bundu, aby mohla na palubě zůstat.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY