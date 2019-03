Praha získá od června přímé letecké spojení do Kazachstánu

Praha bude mít od letošního června přímé letecké spojení s Kazachstánem. Spojení do hlavního města středoasijské země budou zajišťovat kazašské aerolinky SCAT Airlines. Včera to oznámilo Letiště Praha. Linku by podle odhadů mělo využít zhruba 24 tisíc cestujících za rok.