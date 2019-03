O first minute zájezdy je větší zájem, vyprodat by se mohla až půlka kapacit

First minute zájezdy stále nabývají na popularitě. Češi si totiž uvědomují, že těsně před začátkem sezony může být nabídka velmi omezená, dovolenou si proto raději zařizují s předstihem. Podle oslovených cestovních kanceláří se může do konce first minute slev vyprodat i polovina kapacit.