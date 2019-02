Společnost American Airlines potvrdila, že některé obrazovky mají sice zabudované kamery, ale nefungují. Jsou navíc koncipované třeba pro videokonference.

Společně s dalšími aeroliniemi se pak hájí, že kamery nainstaloval k obrazovkám výrobce. „Kamery jsou standardním prvkem od výrobce v případě možného budoucího využití — například k videohovorům. Nemáme ovšem v plánu je použít,“ doplnil mluvčí United Airlines.

Just found this interesting sensor looking at me from the seat back on board of Singapore Airlines. Any expert opinion of whether this a camera? Perhaps @SingaporeAir could clarify how it is used? pic.twitter.com/vy0usqruZG