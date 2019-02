Thajská zátoka Maya Bay se pomalu zotavuje. Zůstane však nadále zavřená

Turisté se ještě nějaký čas nepodívají do thajské zátoky Maya Bay. Ta se veřejnosti uzavřela loni v červnu kvůli škodám, které na ní návštěvníci v průběhu let napáchali. Křehký ekosystém se podle serveru BBC ale pomalu zotavuje a podle místních úřadů se do oblasti vracejí i žraloci, kteří mají pro oceány zcela zásadní význam.