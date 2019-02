jky, Novinky

Český ekvivalent mezinárodního turistického veletrhu ITB odehrávajícího se v Berlíně to sice není, ale i tak velké množství turistů ocení přímý kontakt se zástupci destinací a osob, kteří mají k destinaci obvykle blíže než zástupci cestovních kanceláří. Pokud tak do nějaké země plánujete cestu, můžete třeba zkonzultovat, které letovisko je pro vás vhodnější, nebo si odnést informační materiály či nějakou tu mapu.

Stánky představují jednotlivé destinace.

FOTO: Novinky

I letos se na Holiday Worldu představují tradiční hosté v podobě Egypta s Tuniskem, Švýcarska, Slovinska, Kypru nebo Itálie. Pokud máte letos namířeno někam do dálav, možná vás zaujmou stánky Dominikánské republiky, Thajska, Číny, JAR nebo Indonésie, která je letos partnerskou zemí celého veletrhu. Asi nejexotičtější a nejméně známou destinací je pak karibské souostroví Turks a Caicos.

Po českých luzích a hájích



Větší část prostor zabírají stánky představující cestovní kanceláře, nejrůznější české regiony, města, lázně a turistické zajímavosti. Běžně můžete na některých stáncích ochutnat krajové speciality, případně se s místními zástupci pobavit o tom, za čím se k nim nejčastěji jezdí. Ne, že by snad bylo nezbytné ptát se na to, za čím muži nejraději jezdí do Plzně, ale v případě některých menších městeček není od věci dozvědět se třeba o přilehlých turistických či cyklistických trasách.