mšv, Novinky

Projekt je zkušebně plánován na čtyři měsíce, starosta Antonio Decaro chce počkat, jak se uchytí. Cílem je během letošního roku počet cyklistů ve městě zdvojnásobit. Zapojit se může zatím 1000 obyvatel s tím, že jejich kola budou opatřena zařízením měřícím délku jejich cest. Od ní se pak bude odvíjet výše odměny, která může měsíčně dosáhnout maximálně 25 eur, tedy necelých 650 korun. „Ježděním na kole jen získáte, nejenže uděláte něco pro své zdraví, ale ještě si vyděláte,“ řekl Decaro.

Kdo nevlastní kolo, nemusí smutnit. Město totiž nabízí finanční pomoc těm, kteří si ho chtějí pořídit. A nejen lidem, kteří dojíždějí do práce, ale i rodičům, kteří by ho chtěli koupit svým dětem. Na kolo z bazaru město poskytne 100 eur (2580 korun), na nové 150 eur (3870) a až 250 eur (6450) na elektrokolo. Potřebné finance na projekt poskytlo městu italské ministerstvo životního prostředí.

Podobný projekt funguje také v Bologni, kde jsou od září do dubna rovněž odměňování lidé, kteří jezdí na kole. A nemusí to být jen do práce. Místo peněz si mohou přijít na zmrzlinu, pivo či lístky do kina zdarma.