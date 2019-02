vtk, Právo

Skleníky jsou otevřeny pro veřejnost. Keře kamélií v nich lze obdivovat až do dubna. Od 8. do 17. března pak budou vazby z kamélií vystaveny v komnatách nedalekého rájeckého zámku.

Prezentace těchto rostlin, vykvétajících v nejrůznějších variacích od čistě bílé přes desítky odstínů růžové a červené až po temně rudou, je největším lákadlem této památky. Každý rok přiláká do skleníků i komnat přes 10 000 lidí.

Zájem turistů o rájecké kamélie vzrůstá. „Celkem bylo dosud popsáno asi 60 000 druhů kamélií. My jich máme v naší kolekci přes 400, a to v nejrůznějších barevných kombinacích. Scházejí nám nejtemnější rudé kamélie. Některý z takto kvetoucích druhů chci získat do našich sbírek,“ řekl Právu vedoucí zámeckého zahradnictví Evžen Kopecký. O kamélie v Rájci pečuje tým pěti odborníků.

Jen málokdo z návštěvníků zámku ví, že kamélie jsou pojmenovány po brněnském přírodovědci a lékárníkovi Jiřím Kamelovi (1661–1706), který v 17. století pobýval na Filipínách a pro vědu popsal tamní rostliny i s jejich léčivými účinky. Kamélie lze najít v přírodě především v Japonsku, které ale Kamel nenavštívil. Kamélie patrně ani nikdy nespatřil. Jméno po něm dal těmto rostlinám z úcty ke Kamelovi švédský botanik Carl Linné.