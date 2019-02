Jakub Kynčl, Novinky

Hitlerův bunkr v Berlíně

Jedno z nejvýznačnějších míst spojených s Adolfem Hitlerem je zřejmě tím nejsnáze přehlédnutelným. Staré parkoviště obklopené panelovými domy v sovětském stylu a kancelářskými budovami není zrovna lokalitou, kde byste tuto stavbu asi hledali. Dává to ale smysl. Němci nechtěli po válce místo, kde Adolf Hitler naposledy vydechl, jakkoli ikonizovat a báli se, že by se tam mohli sjíždět neonacisté. Dokonce i nevelká plaketa informující o tom, čím je dané místo význačné, se v této ulici objevila až v roce 2006.

Nebýt nedaleké cedule, asi byste neodhadli, že v tomto místě stál Hitlerův bunkr, kde ukončil svůj život.

FOTO: Profimedia.cz

Hadamarské středisko eutanázie

Mnoho budov okupovaných či postavených v období Třetí říše je nedílně spojeno s hrůznými experimenty či činy, které se dalece vymykají lidskému chápání. Jedním z takových míst je i středisko eutanázie v městečku Hadamar. Psychiatrickou léčebnu na kopci totiž nacisté vybavili plynovou komorou a spalovnou. Následně sem nechali svážet postižené lidi ze širokého okolí a ve sklepě je zabíjeli.

Těžko si představit, co se v poklidném Hadamaru během druhé světové války dělo.

FOTO: Profimedia.cz

Odhaduje se, že v tomto místě nacisté popravili zhruba 15 tisíc osob včetně dětí, které přišly o život mnohdy i jen kvůli svému židovskému původu. Dnes se mohou turisté podívat i do onoho nechvalně známého sklepa.

Koncentrační tábor Dachau

Jeden za všechny. Koncentračních táborů bylo po Evropě rozeseto velké množství. Dachau, ležící hned za Mnichovem, byl jedním z prvních koncentračních táborů postavených přímo v Německu. Původně sloužil jako místo pro držení politických vězňů a odpůrců režimu, později byl ale přetvořen pro účely masového zabíjení. Oficiální čísla hovoří o 32 tisících mrtvých, ale toto číslo je nutné brát s velkou rezervou. Mohlo být totiž výrazně vyšší.

Návštěvy koncentračních táborů bývají silným zážitkem.

FOTO: Profimedia.cz

Prora

Není zas až tolik působivých architektonických dokladů toho, jak velké oči nacisté měli při plánování do budoucna, protože většinou skončilo jen u plánů. Prora měla být vysněnou turistickou destinací umístěnou u Baltského moře, na ostrově Rujána. Několikakilometrová Prora měla být Hitlerovým gigantickým dovolenkovým resortem pro německé dělníky, který měl pojmout až 20 000 hostů najednou. Konstrukce byla nicméně pozastavena v roce 1939.

Část obřího komplexu Prora. Jeho rozměry jsou nejlépe patrné právě v ptačího pohledu.

FOTO: Profimedia.cz

Teprve po pádu železné opony prodala německá vláda pět existujících bloků soukromým investorům. Dnes zde mají žně realitní kanceláře. Zatímco některé bloky budovy jsou stále ještě ve stavu rozpadu, jiné jsou už zcela zrekonstruované a nachází se v nich hotel, hostel, muzeum či dovolenkové apartmány.

Norimberk

Jistě jste někdy ve svém životě viděli Hitlerovy projevy a obří nacistické srazy s loučemi, prapory se svastikami a zástupy vojáků. Nástup NSDAP k moci je úzce spjatý s Norimberkem. A právě v tomto městě najdete asi vůbec nejvýraznější pozůstatek nacistické architektury. Hitlerův dvorní architekt Albert Speer tu stavěl na okraji města gigantickou kruhovou budovu Kongresové haly, která měla sloužit straně pro nejrůznější srazy. Do začátku války se však nestihl vystavět celý kruh, ale jen půlkruh, který tu stojí do dnešní doby.

Norimberk ukrývá mnoho pozůstatků z druhé světové války. Ten asi nejznámější opravdu nejde přehlédnout.

FOTO: Profimedia.cz

Co by kamenem dohodil se rozkládá Zeppelinfeld, tedy Zeppelinovo pole. Zapomeňte na stovky metrů dlouhou řadu sloupů, kterou Němci po válce odstranili. Obří svastika nad tribunou už se zde také netyčí. Ale i tak není těžké si představit, jak se zde odehrávaly obří srazy vojáků oddaných vůdci a louče plály do dálky za mrazivého skandování. Toto místo navštěvuje bezmála čtvrt milionu turistů ročně a jde o jednu z hlavních atrakcí města.

Berghof

Berghof, z válečných záběrů jedno z míst, které je s Hitlerem spojováno nejvíce, již neexistuje. Na místě, kde Hitlerovo odpočinkové sídlo stálo, najdete dnes už jen dvě cedule. Jen podle nich poznáte, že jste v té části Bavorských Alp, ze které Hitler fakticky často vydával všechny rozkazy. Berghof byl na konci druhé světové války vybombardovaný a německá vláda v roce 1952 rozhodla o vyhození pozůstatků stavby do vzduchu a následně na místě vysázela rychle rostoucí stromy.

Z Berghofu se zachovaly pouze zbytky obvodových zdí.

FOTO: Profimedia.cz

V roce 1999 vyrostlo asi 300 metrů od místa, kde stával Berghof, maličké muzeum věnované zvěrstvům, která napáchal nacistický režim. To vše ve snaze, aby se oblast nestala místem, kam se budou sjíždět neonacisté. I dnes se však může stát, že na pozůstatcích obvodových zdí Berghofu můžete narazit na hořící svíčky. Jen v loňském roce navštívilo místo 170 000 lidí a mnoho z nich si stěžovalo na to, že bylo muzeum přeplněné. Do budoucna by se mělo zvětšit a lidem ukázat také konkrétní příběhy místních lidí, které stála zhoubná ideologie život.

Kehlsteinhaus

Kehlsteinhaus je známý spíše pod svým neoficiálním názvem Orlí hnízdo. Tato budova byla postavena na vrcholku hory Kehlstein nad Obersalzbergem v nadmořské výšce 1820 m.n.m. nedaleko Berchtesgadenu. NSDAP zde měla mnoho významných mítinků.

Kehlsteinhaus Hitler příliš v lásce neměl.

FOTO: Profimedia.cz

Zajímavé je, že Hitlerovu účast je možné dokladovat pouze ve 14 případech. Ten totiž toto místo neměl příliš v lásce kvůli svému strachu z výšek, časté nepřízni počasí a řídkému horskému vzduchu. Dnes tato budova funguje jako sezónní restaurace.