Ženy kyprých tvarů jsou nyní součástí seznamu turistických lákadel. „Máme krásné a obdařené ženy, na které je radost pohledět. Proč je tedy nevyužít k propagaci našeho cestovního ruchu? uvedl ugandský ministr pro turismus Godfrey Kiwanda. Součástí programu bylo také vyhlášení soutěže krásy o nejhezčí kyprou dámu nazvané Miss Curvy Uganda. I díky ní se mají k zemi upnout zraky zahraničních návštěvníků.

„Miss Curvy je událost, která vyzvedne přednosti skutečných afrických žen, nejen jejich krásné křivky, ale také intelekt,“ uvedla vedoucí organizátorka soutěže Ann Mungomaová. Zapojit se mohou dívky a ženy od 18 do 35 let.

Oznámení zatím ale vyvolalo spíše kritiku a nepochopení. Podle Kiwandy se ale nejedná o nic urážlivého — v Ugandě si zkrátka cení svých žen a turistická kampaň je v tom jen dalším krokem. Mungomaová dodává, že ve většině podobných soutěží jde jen o tvář, která je na západě při hodnocení krásy nejvíce zohledňována. Africké ženy jsou podle ní sice jinak stavěné, ale neznamená to, že by byly méně přitažlivé.

By marketizing Uganda's women bums as "tourist attractions"; Kiwanda may have taken imagination too far, off rail into objectification, sexism & perhaps body shaming.I am I falling into elitist trap? NO. Even culturally speaking, "curves" are a private affair- not exhibitionism! pic.twitter.com/sj5BGGalvK