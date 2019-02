Let měl být uskutečněn už v neděli ráno, nástup do letadla byl ale odložen na poledne. Společnost Ryanair poté cestující držela na palubě šest hodin, než kvůli špatnému počasí let zrušila úplně. Cestující chování aerolinek rozlítilo, protože v letadle byli děti, těhotné ženy a nemocní lidé, a nikomu nebylo během čekání poskytnuto jídlo ani pití. Podle serveru Euro Weekly News trpěli někteří pasažéři záchvaty paniky.

Svou nespokojenost mnozí pasažéři ventilovali pomocí sociálních sítí, kde si na společnost Ryanair stěžovali. „Před třemi hodinami nás zavřeli v letadle, nenabídli nám vodu ani jídlo, neposkytli žádné informace. Z okénka vidíme zmrzlá křídla, cestujícím je zle,“ napsal Argimiro Perez na Twitter.

The passengers of flight FR2767 of @Ryanair , Prague-Madrid, we have a delay of almost 10h and more than 3h locked in the plane without information, with heat, without food or drink. Dizzy people We can not go out. We ask for responsibilities.https://t.co/Ci2z2r4xOM