Tipy na víkend: Dejte si skleničku ve sklípku, zaběhněte lyžařský maraton

Sněhové podmínky jsou na českých horách velmi uspokojivé, proto se o víkendu koná několik závodů. Na běžkařský maraton můžete vyrazit do Orlických hor, na víceméně odpočinkovou trasu zase do Mariánských Lázní. Ochuzeni nebudou ani turisté, kteří se mohou vypravit za ledopády v Českém Švýcarsku. A ti, co holdují alkoholu, mohou navštívit vinné sklípky na Moravě.