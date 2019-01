Andrea Drengubáková (Snow.cz)

Momentálně je v provozu všech 31,5 km tratí a leží na nich 100, místy až 160 cm sněhu. Vezmeme-li sjezdovky na Klínovci obecně, jde celkově o dlouhé tratě, kde jsou modré a červené v podobném zastoupení a nechybí ani upravovaná černá. Doprava na sjezdovky nijak nepokulhává a na kopec tu vyváží celkem čtyři sedačkové lanovky, z nichž jsou dvě zastřešené, což jinde v Čechách nenajdete.

K oblíbeným tratím patří na Klínovci červené sjezdovky Přemostěná a Pařezovka, které jsou dlouhé a členité, s nějakou tou zatáčkou i přehlednými úseky na poctivé hranění. Díky těmto vlastnostem uvítají tyto červené sjezdovky zejména sportovně orientovaní lyžaři. Pařezovka je navíc letos nově rozšířená o 20 procent, takže nabyla na ještě větší přehlednosti.

Díky propojení nabízí celý areál přes 30 kilometrů sjezdovek.

FOTO: Tomáš Rucký

Od roku 2015 láká Klínovec na sjezdovku Jáchymovskou, která se svou délkou 2950 metrů patří k nejdelším sjezdovkám České republiky. Jáchymovská je po celé délce červená, až na jedno zúžení i příjemně široká a osobně mě baví členitým terénem s prudšími a mírnějšími pasážemi.

Sportovní charakter Klínovce vyvažují dvě modré sjezdovky Dámská a Turistická. Začátečníkům by měla o něco více vyhovovat Dámská, která je mírnější a letos se navíc dočkala až 100% rozšíření, takže získala na větším prostoru i přehlednosti. Výhodou Turistické je, že je trochu odstrčená, takže bývá často téměř prázdná.

Klínovec z ptačí perspektivy

FOTO: Tomáš Rucký

Naopak nejprudší sjezdovkou na Klínovci je černá sjezdovka U Zabitýho, která je však navzdory své vysoké obtížnosti dobře sjízdná, takže se nemusíte bát nějakého extra „prďáku“, který by se nedal sjet po hranách.

Spíše pro sportovní lyžaře



Nově najdete kousek pod výstupní stanicí lanovky Prima Expres spojovací sjezdovku na Neklid, která je poměrně dlouhá, ale nikterak prudká, takže snowboardisté ať se připraví i na variantu vyzutí prkna. Sjezdovka vás následně vyhodí přímo na Neklidu, a to zhruba v první třetině sjezdovek.

Klínovec nabízí tratě všech obtížností, obecně je ale areál určen spíš sportovněji založeným lyžařům.

FOTO: Tomáš Rucký

Sportovní charakter vyvažují dvě modré sjezdovky.

FOTO: Tomáš Rucký

Jakmile jste na Neklidu, dýchne na vás pohodová atmosféra Krušných hor, protože prostředí tu působí maximálně nekomerčně a celkové uvolněnosti napomáhá i rozlehlý snowpark. Zatímco v horní pasáži si zalyžujete na příjemně mírné a široké louce, ve spodní části se se sklonem přitvrdí a pisty se zúží. Zpět na Klínovec dorazíte po sjezdovce, která začíná u nástupní stanice lanovky na Neklidu a končí u nástupu lanovky Prima Expres na Klínovci.

Ačkoli je Klínovec určený spíše sportovním lyžařům, můžete sem klidně zavítat i s dětmi, které pro první lyžařské krůčky potěší dětský park Primáček u Huga vedle parkoviště kousek od nástupu lanovky Prima Expres. Součástí parku je pojízdný pás, zvířátkový slalom nebo podjížděcí branky. V rámci lyžařské lekce nebo s platným skipasem je vstup zdarma, jinak se platí 50 Kč na půl dne a budete-li mít štěstí, zalyžujete si i se samotným maskotem parku Hugem.

Malé vyžití je připraveno i pro děti, které se v parku mohou naučit první lyžařské „krůčky”.

FOTO: Tomáš Rucký

Na oběd či větší jídlo můžete na Klínovci zajít například do restaurace Aprés u hlavního parkoviště, do restaurace Pod Pařezem na dojezdu Pařezovky, do restaurace U Staré Lanovky na startu Jáchymovské, anebo do pizzerie na sjezdovce Pod Zámečkem.