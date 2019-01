Tipy na cestu do Říma

Přímý let z Prahy do Říma trvá méně než dvě hodiny. České aerolinie spoj operují denně a v současnosti nabízejí zpáteční letenky již od dvou tisíc korun.

Vstup do římských kostelů bývá bez poplatku, cena návštěvy muzea a Kapucínské krypty činí pro dospělé asi 220 korun, vstupné do Galerie Borghese vyjde dospělého zhruba na 500 korun, děti do 18 let na symbolických 50 korun a návštěvníky mezi 18 a 25 lety na 350 korun.

Pokud plánujete navštívit více muzeí či galerií, můžete si pořídit Roma Pass, který podle délky platnosti zajišťuje volný vstup do jedné až dvou institucí, bezplatnou hromadnou dopravu po městě a slevu na další návštěvy památek. Roma Pass s platností 72 hodin vyjde na bezmála tisícikorunu, 48hodinový stojí asi 720 korun. Mnoho informací o věčném městě naleznete na oficiálních stránkách www.turismoroma.it.

Pokud máte rádi tiramisu, nevynechejte návštěvu Mr. 100 Tiramisu v centru města, kde vám lahodný dezert připraví přímo před vašimi zraky s příchutí, kterou si vyberete. Nerozhodní jedinci budou mít co dělat, na výběr je přesně 100 variant.

Na chutné čerstvé těstoviny, které vás nezruinují, se můžete zastavit nedaleko Vatikánu v restauraci Spagetti nebo v bistru Borghiciana Pastificio Artigianale. Zkuste tam lasagne.