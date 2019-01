Vlastníma rukama budoval 60 let zámek. Dnes je populárním výletním cílem

Je vyhledávanou památkou, přestože se nemůže chlubit staletou historií. To ovšem neznamená, že by za libanonským zámečkem Moussa nestál pozoruhodný příběh. Jeho základy položil v roce 1962 Moussa Al Maamari, člen restaurátorského týmu nedalekého paláce a neochvějný snílek se zálibou ve středověkém stavitelství. Prací na svém životním díle strávil 60 let.