Vladimír Klepáč, Právo

Němci přetvořili tichý svět krápníků v rušné dílny s obří kotelnou, která je vytápěla. Nyní je z Výpustku turistická atrakce. Ukrývá totiž i po desetiletí přísně utajovaný protiatomový kryt československé armády, z něhož měly být za komunismu řízeny vojenské operace ve třetí světové válce.

Důmyslní inženýři

Před staletími hovořili lidé o Výpustku jako o obří dračí sluji, protože je děsily kosti, které v ní nalézali. Ve skutečnosti šlo ale o pozůstatky pravěkých jeskynních medvědů. V podzemí se nejprve těžily fosfátové hlíny, za první republiky v něm armáda vybudovala muniční sklad, a jeskyni doslova překopali za druhé světové války němečtí inženýři.

„Kvůli leteckým náletům potřebovali průmyslovou výrobu ukrýt do podzemí. V hlavní části Výpustku proto vybourali krápníkovou výzdobu, vstupy do komínů a bočních tunelů zazdili. Podlahu vybetonovali, stropy překryli podhledy, po nichž skapávala voda do odpadů. Vytvořili kanálky, jimiž byl po jeskyni rozváděn teplý vzduch z kotelny,“ řekl vedoucí Výpustku Robert Dvořáček.

V podzemní továrně pracovali nuceně nasazení ze širokého okolí. Když se před jedenácti lety Výpustek otvíral coby nová turistická atrakce, přijela se do podzemí podívat i tehdy 84letá Josefa Kakáčová z Rájce-Jestřebí. V září 1944 nastoupila do podzemní továrny k výrobě štítků na motory. Návrat do podzemí ji pobavil. Řekla, že by ji nikdy nenapadlo, že se z Výpustku stane turistická atrakce. Ročně jej navštíví téměř 20 000 turistů.

Stroje jim rezivěly

Z původní továrny nezbylo nic, jen torzo staré kotelny. Nyní podzemní provoz připomíná jen krátká filmová projekce v části jeskyně, která se nachází za protiatomovým krytem armády a jíž se podařilo vrátit její původní podobu. Speleologové v jeskyni v minulosti nainstalovali historické soustruhy s figurínami, aby tak připomněli utajovanou výrobu. Jenže stroje začaly rezivět.

„Proto jsme je vrátili Technickému muzeu Brno. Místo nich použijeme jen plastové makety a opět figuríny. Chtěli bychom, aby se do této expozice dívali příchozí přes plátno, na které pouštíme historické filmové záběry z utajované továrny. Vznikla by tak iluze, jako by se turisté dívali přes zamlžený opar do minulosti,“ doplnil vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka.

Zdůraznil, že expozice vzniká nejen podle historické dokumentace, ale také podle vyprávění lidí, kteří museli v továrně pracovat.