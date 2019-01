mšv, Novinky

Divadlo The Grand Splendid se otevřelo v roce 1919 a v době své největší slávy hostilo různé inscenace, hry, ale i vystoupení tanečníků tanga. Jeho zakladatel, původem Ukrajinec Max Glücksmann, je považován za průkopníka filmového průmyslu v Argentině, nebylo proto překvapením, když se divadlo v průběhu 20. století proměnilo právě na kino. „Jedná se o divadlo v klasickém stylu, které zaujímalo v průběhu historie velký kulturní význam,“ uvedl mluvčí knihkupectví Juan Pablo Marciani.

V 90. letech, když byla argentinská ekonomika v krizi, hrozilo budově zbourání. K tomu ale naštěstí nedošlo a významná památka v Buenos Aires stojí nadále. Majitel řetězce knihkupectví Al Ateneo investoval miliony pesos, aby budovu zrekonstruoval a proměnil ji ve skutečně impozantní místo.

Knihkupectví svou minulost nezapře — zůstalo v něm jeviště s mohutnou sametovou oponou, balkony, lóže, i osvětlení. Ročně do něj podle agentury Reuters zamíří až milion turistů, a to jak Argentinců, tak cizinců. „Jedna z věcí, kterou jsme chtěli s manželem v Argentině udělat, bylo navštívit právě tohle knihkupectví. Oba milujeme literaturu, a tohle je jako chrám pro ty, co mají rádi psané slovo,“ uvedla Carolina Moreticová z Chile.

Návštěvníci pocházejí ale i ze vzdálenějších zemí. Soonhui Han přicestoval až ze Singapuru. „Dozvěděli jsme se o tomto místě z internetu. Podle našeho průvodce je to nejlepší knihkupectví na světě, a já knihy miluju a vyhledávám je všude, kde jsem,“ řekl s nadšením.