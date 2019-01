Hana Salajková, Právo

Jedná se o moderní lyžařské středisko v samém srdci pohoří Rodopy na úpatí hory Sněžanka (1926 m n. m.). Na jejím vrcholu je věž s rozhlednou a s kavárnou.

Věž s kavárnou a rozhlednou na vrcholu hory Sněžanka

FOTO: Hana Salajková, Právo

Lyžování v lesním království

Středisko kolem Sněžanky tvoří areály, mezi nimiž je možné přejíždět skibusem. Celkem je v Pamporovu 37 kilometrů sjezdovek všech stupňů obtížnosti včetně zelených, což jsou vlastně cvičné louky pro začínající lyžaře. Nejprudší sjezdovkou je 1250 metrů dlouhá Stenata, což v překladu celkem přiléhavě znamená Zeď. Nejdelší je přes pět kilometrů dlouhá Pamporovská sjezdovka.

Lyžování tady má i příchuť nostalgie, místa je tu dost, staré nemusí ustoupit novému. V provozu tak zůstává i stařičká dřevěná jednosedačková lanovka, podobná té na Sněžku, která tam sloužila do 70. let minulého století. Sjedete-li na druhou stranu hory, zpět se dostanete nejmodernější lanovkou s vyhřívanými sedačkami.

Lanovky mají v Pamporovu moderní i tak trochu nostalgické.

FOTO: Hana Salajková, Právo

Lyžuje se v nadmořské výšce 1620 až 1926 metrů a ve funparku s U-rampou si užijí i příznivci snowboardů. Snowpark v Pamporovu je oblíbeným cílem jihoevropské freestyleové scény a je poptávaným pořadatelským místem i pro špičkové závody.

O dostatečnou pokrývku sjezdovek se stará 130 sněžných děl. Lanovky a vleky zvládnou přepravit až 13 tisíc osob za hodinu. Na své si přijdou i běžkaři. Je tu pro ně nachystáno na 25 kilometrů upravených tratí kolem Smoljanských jezer.

Zdejší lyžařské středisko je jedno z nejjižnějších v Evropě, fanoušci zimních sportů si tady užívají slunce, příjemných teplot a také jistoty sněhu po celou sezonu. Sjezdové tratě vedou lesnatými úseky, a tak jsou chráněny před větrem. Nemáte-li dost lyžařských zážitků za bílého dne, je možné se na osvětlené zasněžené svahy vydat i na večerní lyžování.

Středisko leží na jihu, návštěvníci si proto mohou užívat slunce i příjemné teploty.

FOTO: Hana Salajková, Právo

Mezi stálé návštěvníky patří kromě místních také Britové a Holanďané. Domluvíte se anglicky a rusky a panuje tady příjemná atmosféra. K dispozici je lyžařská školka i škola a středisko je svým uspořádáním vhodné pro rodinnou dovolenou.

Radost nejen na svahu

Když vydáte na lyžích spoustu energie, je třeba ji během dne doplnit. To je v Pamporovu skutečné potěšení a mnohdy se to protáhne déle, než jste plánovali. Místní bulharská kuchyně je totiž skvělá. Na každé ze sjezdovek jsou restaurace s tradičními bulharskými dobrotami i moderní fastfoody.

Je fajn na vlastní jazyk okusit rozdíl mezi šašlikem a burgrem. Jen musíte vyrazit na oběd zavčas, protože místa jsou rychle obsazená a od bulharských dobrot se lyžaři jen pomalu vracejí na sníh. A co si dát k pití? Domácí limonádu, čaj nebo pivo, kromě místního tady čepují i Staropramen.

O večerní rozptýlení se postarají hospůdky, bary a tančírny. Máte třeba příležitost ochutnat jedinečnou večeři. Úskalí je v tom, že něco podobného se dá sníst tak jednou za život. Selátko plněné rýží pekli na ohni přímo před námi. Hotové kusy masa pak porcovali na talíře s hromadou rýže plné šťávy. K tomu čerstvou zeleninu a červené víno.

Hotely a apartmánové domy v Pamporovu

FOTO: Hana Salajková, Právo

Komu ještě stačí síly, ten může tancovat, ti více vyčerpaní už jen poslouchali tradiční písně dudácké kapely. Dáte-li přednost klidu v přírodě, můžete si vyjet na saních tažených koňmi nebo psím spřežením, zabruslit si nebo se procházet tichou nocí.

Když už budete na vrcholu hory Sněžanka, neměli byste vynechat výstup na tamní 156 metrů vysokou věž. V jejím ochozu je kavárna a o patro výš, ve výšce 2030 metrů nad mořem, rozhledna. Z té je nádherný výhled na husté lesy, v nichž se pod věží na všechny strany rozbíhají sjezdové tratě lyžařského střediska Pamporovo a do dálky se táhne horský hřeben pohoří Rodopy.

Dudáci na lyžích

Malebný region Smoljan, v němž se Pamporovo nachází, je v jižní časti Bulharska a při pohledu do krajiny připomíná naše Brdy. Pohoří Rodopy se rozkládá podél řeckobulharských hranic, nejvyšším vrcholem je Perelik vysoký 2191 m.

V Pamporovu mohou návštěvníci vidět i folklorní představení.

FOTO: Hana Salajková, Právo

Ve zdejších horských vesnicích potkáte většinou jen prarodiče a rodiče těch mladých, kteří odcházejí za prací do měst či rovnou do zahraničí. Život v horských vesnicích Rodop je těžký, obyvatelé se živí zemědělstvím a chovem hospodářských zvířat. Místy má člověk pocit, jako by se tu zastavil čas už někdy před mnoha lety.

I v tomhle zapadlém kraji jsou však lidé hrdí na své tradice. Na státní svátek vzniku nezávislého Bulharska, který se slaví v březnu a je vzpomínkou na osvobození země od osmanské nadvlády v roce 1878, vyjíždějí slavící Bulhaři v lidových krojích také na lyžařské sjezdovky Pamporova. Pokud tu náhodou v březnu budete, může se vám naskytnout jedinečný pohled na lyžující dudáky a pestrobarevný rej bulharských vlajek a masopust připomínajících masek.

Svůj národní svátek slaví Bulhaři i na sjezdovkách.

FOTO: Hana Salajková, Právo