Královna Koloběžka

Známá pohádka Královna Koloběžka I. ožije v neděli na prknech Kulturního střediska U Koruny v Radotíně. Bláznivé představení o svérázné a chytré Zdeničce, která si dokáže poradit se zapeklitými životními situacemi, divákům ukáže, že s bujnou fantazií není skoro nic nemožné. Vstupné je 60 korun. Více informací najdete zde.

Za indiány do muzea

Vypravte se za původními obyvateli Severní a Jižní Ameriky do Náprstkova muzea. Expozice vám i dětem přiblíží kulturu a život indiánů, budete si moci prohlédnout originální předměty získané českými badateli a cestovateli, například bohatě zdobené čelenky. Podíváte se do arktických oblastí, severoamerické stepi nebo do deštných pralesů v Amazonii. Další informace zde.

Venkovní bruslení

Zima udeřila se vší parádou, a pokud ji nechcete prosedět doma, vyrazte s dětmi na některé z pražských kluzišť. Zabruslit si můžete například na Letné, navštívit můžete také Kasárny Karlín, kde si ty nejmenší děti zabruslí úplně zadarmo. K dispozici je půjčovna bruslí i přileb. Další informace zde.

Středočeský kraj

Prohlídka s princeznou

Navštivte v sobotu zámek Mníšek pod Brdy, který si budete moci projít v doprovodu ledové královny Elsy. Pomozte jí společně s dětmi najít sněhuláka Olafa. Mimo prohlídky jsou připraveny také výtvarný ateliér, kouzelné sklepení nebo prohlídka věže. Místo na prohlídce si rezervujte předem. Více najdete zde.

Narozeniny medvědů

Medvědí bratři Kuba a Matěj, známí z Večerníčku Václava Chaloupky, slaví v neděli své 19. narozeniny. Oslavit je s nimi můžete i vy, a to v Městském medvědáriu v Berouně. O nejslavnějších českých medvědech se dozvíte jistě mnoho zajímavých informací a oslavenci dostanou i nějaké dárky. Více zde.

Jihočeský kraj

Včelí svět

V písecké Sladovně aktuálně probíhá výstava, během níž můžete poznat svět velmi významných, leč drobných tvorů — včel. V interaktivní expozici, která je určena zejména dětem, poznáte včelí společenství skrze všechny smysly. Seznámíte se se strukturou úlu, jeho hierarchií a nebude chybět ani sladký med. Podrobnosti najdete zde.

Plzeňský kraj

Po stopách brouka Pytlíka

Poznejte postavy legendárního Ferdy Mravence z poněkud méně pohádkového hlediska, z pohledu entomologa, tedy člověka zabývajícího se hmyzem. Na výstavě Muzea Českého lesa v Tachově se vydáte po stopách mravenců, berušek, ploštic a dalšího drobného hmyzu, a dozvíte se nejrůznější zajímavosti z jejich života. Více najdete zde.

Karlovarský kraj

Pyšná princezna

Legendární česká pohádka Pyšná princezna se v neděli přenese do Karlovarského městského divadla. Navštivte Půlnoční království, které skrze krále ovládají ziskuchtiví rádci, a seznamte se s pyšnou princeznou Kamilou, na kterou, jak už tomu tak v pohádkách bývá, čeká šťastný konec, stejně jako na celé království. Více informací najdete zde.

Ústecký kraj

Výtvarná dílna

Znáte výtvarníka Augusta Piepenhagena? Pokud ne, máte v sobotu jedinečnou příležitost seznámit se s jeho dílem. Výstavu v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích totiž doplní dílna, kde si budete moci s dětmi sami vyzkoušet zachytit svět kolem vás a vytvořit vlastní příběhy skrze techniku olejomalby. Workshopy se konají během dne dva. Více zde.

Liberecký kraj

Pejsek s kočičkou

Kdo by neznal úsměvné trampoty pejska a kočičky od Josefa Čapka? Do jejich společnosti můžete dorazit v sobotu, kdy navštíví libereckou knihovnu. Na malé i velké diváky čeká loutkové představení, v němž zhlédnou některá dobrodružství zvířecích kamarádů, včetně jejich nezdarů. Více najdete zde.

Královéhradecký kraj

V době ledové

Seznámit se s obyvateli doby ledové můžete o víkendu v Archeoparku Všestary. Poznáte, jaké rozdíly jsou mezi člověkem moderní doby a člověkem neandrtálským, čeká vás komentovaná projekce k tématu, scénka souboje, techniky lovu či rozdělávání ohně, ale také ukázka štípání pazourku. Další informace najdete zde.

Pardubický kraj

Výstava Igráčka

Igráčka dnešní děti už nejspíš znát nebudou. Představte jim legendární hračku během výstavy v Orlickém muzeu v Chocni. Zhlédnete desítky figurek nejrůznějších povolání a charakterů v moderních i historických variantách. V sobotu se koná vernisáž, výstava samotná potrvá až do konce února. Více zde.

Vysočina

Tříkrálová plavba

V neděli můžete vyrazit na plavbu po Dalešické přehradě. Tentokrát vás během ní doprovodí tři králové, kterým můžete jednak finančně přispět, ale také si společně s nimi zazpívat koledy. Nasajte na poslední chvíli ještě trochu z atmosféry Vánoc. Více informací najdete zde.

Jihomoravský kraj

Komentovaná krmení

Setkejte se o víkendu se zvířecími obyvatele brněnské zoo. V sobotu i v neděli vás čeká řada komentovaných krmení. Vyrazit můžete například za tygry sumaterskými, pandami červenými, rosomáky, sobi či vlky arktickými. Vstupné do zoo zůstává standardní. Podrobnosti zde.

Olomoucký kraj

Dětský karneval

Užijte si s dětmi zábavu během karnevalu, který se uskuteční ve Sportcentru — Domu dětí a mládeže v Prostějově. Tématem bude pohádka Ledové království, přesto nejsou fantazii kladeny meze a dorazit můžete v jakékoli masce. Kromě tančení na vás čekají také soutěže a úkoly nebo malování na obličej. Další informace zde.

Zlínský kraj

Malované dřevo

Už jen do 15. ledna máte možnost zhlédnout v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně výstavu, jež představuje malovaný nábytek a hračky z tradičních venkovských interiérů. Součástí expozice je také unikátní papírový betlém z přelomu 19. a 20. století a také 192 figurek od významných betlémářů. Více najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Tvoření masek

Pozvolna se blíží doba masopustu a karnevalů. Přijďte si do Domu Knihy Knihcentrum v Ostravě vyrobit s dětmi masku, abyste byli na nadcházející sezonu dobře připraveni. Tvořit můžete z čehokoli, ať už z papíru, korálků, vlny, látky nebo dalších materiálů. Fantazii se meze skutečně nekladou. Více najdete zde.