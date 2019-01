mšv, Novinky

Akce je každoročně přehlídkou toho nejlepšího, co lze na poli ledových soch spatřit. K vidění jsou masivní paláce, stavby inspirované světovými památkami, ale i menší sochy, které v rámci sochařské soutěže vznikají ještě v průběhu festivalu.

Do Charbinu se sjíždějí umělci z celého světa, letos například z Ruska, Kanady, Španělska či Velké Británie. „Nikdy jsem v Číně nebyla. Tento festival se nevyrovná ničemu, co jsem zatím viděla, zručnost umělců je úžasná, je tu tolik talentovaných lidí,“ uvedla britská sochařka Lydia Smithová.

Některé stavby jsou inspirované světovými dominantami, například Koloseem nebo Big Benem.

FOTO: Olivia Zhang, ČTK/AP

Festival je otevřený až do konce února.

FOTO: Tyrone Siu, Reuters

Všechna díla, včetně obřích staveb, vznikají z ledových bloků vytažených z nedaleké řeky. Příprava je to sice náročná, výsledek ale stojí za to, a to zejména po setmění, kdy jsou díla barevně nasvícená. A k vidění jich není zrovna málo, konkrétně přes 2000. „Ledové paláce jsou skutečně působivé, je to takový zimní Disneyland,“ myslí si čínský návštěvník Lin Žen-Lung .

Stavby jsou oslnivé i za bílého dne.

FOTO: Tyrone Siu, Reuters

Součástí celého festivalu jsou také různé 3D projekce, zhruba 30 interaktivních aktivit a mnoho dalších událostí, které se nekonají pouze v parku, ale i v samotném městě. Akce ročně přiláká miliony návštěvníků z celého světa. Ledové stavby mohou návštěvníci obdivovat až do konce února.