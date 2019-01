mšv, Novinky

Letadlo se pomalu připravovalo k odletu, když k sedadlu 13C, kde Bartonová seděla, přišel muž a ženě tvrdil, že sedí na jeho místě. Porovnali si letenky a zjistili, že je mají opravdu na stejné místo. Muž šel proto za personálem, aby mu se situací poradil. „Když kolem mě prošla letuška, zeptala jsem se jí, zda to bude v pořádku a najdou pro něj nějaké místo. Odpověděla, že ano, že ho někam usadí,“ uvedla Bartonová.

To ale ještě netušila, že cestujícího nakonec usadí na její místo. „Po chvilce za mnou přišla jiná letuška a zeptala se mě, zda mám s sebou všechna zavazadla a zda bych mohla jít za ní. Trochu podezíravě jsem se zeptala, zda mě vyhazují z letu. Odpověděla jen, že ji musím následovat na krátký hovor,“ doplnila Bartonová. „Když jsem míjela toho muže, omluvně se usmál. Došlo mi, že vážně opouštím let.“

Bartonová byla vyvedena až k východu, kde jí bylo vysvětleno, že je na palubě 181 pasažérů, ale jen 180 míst k sezení. Ještě než žena musela letadlo opustit, zeptal se personál, zda není na palubě nějaký dobrovolník, který by za finanční kompenzaci 400 eur (10 200 korun) nevyužil pozdější let.

Jenže se nikdo neozval. Podle ženy to byla velmi ponižující situace. „Jakmile jsem opustila letadlo, vyzvedla mě pozemní posádka. Vy jste si nepřiplatila za rezervaci sedadla? Kdyby ano, nestalo by se to, řekli mi,“ uvedla Bartonová.

Příčinou bylo menší letadlo



Aerolinie mohou prodat více letenek, než je počet míst v letadle. Podle easyJetu je totiž typické, že se asi pět procent cestujících neukáže. K situacím, kdy musí letadlo opustit jeden či více pasažérů, tak nedochází moc často.

Bartonová nakonec prošla zpět na letiště, a místo toho, aby byla na cestě do Ženevy, čekala na taxi, které ji odveze z letiště. Bylo jí totiž jasné, že svou dovolenou ve Švýcarsku už nestihne. „Neexistoval žádný způsob, jak se do cíle dostat včas. Dala jsem svým prázdninám vale. Byla jsem z toho v šoku ještě po dvou dnech. Nejen kvůli tomu, že jsem přišla o vytouženou dovolenou, ale také kvůli celému procesu,“ vysvětlila.

Mluvčí společnosti easyJet se za celou událost omluvila a vysvětlila, že kvůli technickým problémům bylo na trasu na poslední chvíli nasazeno menší letadlo se 180 sedadly, namísto 186. „Momentálně zjišťujeme, proč nebyla tato událost vyřešena ještě před nástupem na palubu,“ uvedla mluvčí a dodala, že aerolinky nabídly Bartonové náhradní lety, plnou refundaci letenky a finanční kompenzaci.