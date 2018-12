mšv, Novinky

Majestátní oblouk Čchien-sü býval kdysi dávno nejspíš vstupem do ohromné jeskyně, strop se ovšem v průběhu tisíciletí propadl. Podle agentury Newsflare je přírodní úkaz 400 metrů dlouhý, 200 metrů široký a ční do výšky 106 metrů. Podle všeho byl uznán i Guinnessovou knihou rekordů jako největší přírodní most.

Čína je nicméně i domovem prvních čtyř nejdelších skalních oblouků. Rekordmanem je Sien-žen v provincii Kuang-si, kterému se přezdívá vílí most, známý je i oblouk na třetí příčce, jemuž se přezdívá nesmrtelný a nachází se rovněž v provincii Kuang-si. Množství významných skalních oblouků se pak nachází v amerických národních parcích Arches a Zion v Utahu.

Čínská provincie Kuej-čou nabízí návštěvníkům množství dalších přírodních zajímavostí. Významným turistickým cílem je rezervace Cchao-chaj, což je oblast mokřadů a velmi významná ptačí lokalita, která se nachází v blízkosti Pi-ťienu. Relativně známé jsou i krasové jeskyně Č'-ťin, které návštěvníky lákají mimo jiné svým pestrobarevným nasvětlením.