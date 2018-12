mšv, Novinky

Freneticky vřeštící fanoušci prahnoucí po pohledu na milované K-Popové hvězdy se stali na asijských letištích už poměrně obvyklou záležitostí, uvádí NYT. Jejich novou strategií je ale koupit si letenku, nastoupit na palubu, se svým idolem se vyfotit nebo požádat o autogram, opustit letadlo ještě před zavřením brány a letenku zrušit a nechat si ji refundovat. Někdy se za svými miláčky vydávají i do letištních VIP salonků.

Tito skalní fanoušci už ale párkrát na letišti způsobili několik komplikací, podobné incidenty navíc rozčilují běžné pasažéry, stejně tak vedení leteckých společností. Podle bezpečnostních regulací totiž všichni cestující, kteří před odletem dobrovolně opustí letadlo, musejí znovu projít prohlídkou, aby se vyloučilo potenciální riziko.

Stornovací poplatek se zvýší



Minulou sobotu byl let aerolinek Korean Air do Hongkongu o hodinu zpožděn, protože se tři fanynky „nalodily” jen, aby se setkaly s K-Popovým boybandem Wanna One. Jenže letadlo s nimi muselo následně opustit dalších 360 lidí i s příručními zavazadly. Korean Air podobných incidentů letos na letišti Inčchon v Soulu zaznamenaly asi 35, číslo by ale mohlo jít do stovek, kdyby se připojily další aerolinie.

Společnost Korean Air se proto vyslovila, že od začátku příštího roku každý, kdo zruší letenku poté, co projde kontrolou až na palubu letadla, zaplatí dalších 200 000 wonů, tedy asi 4000 korun. Dosud vyšel stornovací poplatek na 50 000 až 120 000 wonů (1000 až 2400 korun).

Většina aerolinek v Severní Americe a Evropě refundaci letenky nenabízí. A to z důvodu, že v minulosti bylo zaznamenáno pár případů, kdy někdo letenek zneužíval. Ukázalo se, že jistý muž si 36krát přebukoval letenku od společnosti Lufthansa, aby se mohl zdarma najíst v letištním salonku.