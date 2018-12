Každý den ve čtyři hodiny ráno vstane Vjačeslavovnová z postele a začne jí nabitý program, píše server Daily Mail. Čeká ji sekání dříví, nošení vody v kbelících, šití či vaření. Ani o nadcházejících Vánocích tomu nebude jinak. Jelikož je žena jedinou obyvatelkou odlehlé vesnice nedaleko estonských hranic, nezbývá jí nic jiného než si odpracovat svou denní rutinu, nehledě na roční období.

Život sedmdesátileté ženy zdokumentovala fotografka Olga Kuzněcovová, která s ní strávila prosinec, leden a červenec, aby mohla porovnat, zda se její život odlišuje v zimě a v létě. Rozdíl je to ale minimální.

